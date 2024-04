Sea of Thieves macht auf PS5 eine deutlich bessere Figur

Auf der PS5 kommt zudem eine Art globale Beleuchtung zum Einsatz, welche die Umgebung in den Details stärker herausarbeitet. Damit erreicht Sea of Thieves vielleicht noch nicht ganz die Standards aus aktuelleren Spielen, im Vergleich mit der Xbox Series X|S Version hat die PS5 aber auch hier die Nase vorn. Insgesamt spricht Digital Foundry von einer sehr guten Beleuchtung in der PS5-Version.

Speziell erwähnt werden zum Beispiel die Schatten, die in der PS5-Version ganz anders aussehen würden, die deutlich schärfer und mit mehr Details dargestellt werden. Ähnliches war bereits bei Hi-Fi Rush zu beobachten, was möglicherweise auf eine Plattform-spezifische Umsetzung hindeutet. Bei der Darstellung von Umgebungsdetails wie dem Blattwerk bescheinigt man der PS5 ebenfalls einen Vorteil.

