SEASON: A letter to the future erscheint im Herbst für PS5 & PS4

Das melancholische Adventure SEASON: A letter to the future erscheint im Herbst für PlayStation 5 und PS4, wie man auf dem State of Play enthüllt hat.

Hoch oben in den Bergen gibt es ein Dorf, das vor dem Aufruhr der wechselnden Jahreszeiten sicher ist. Niemand ist seit einer Generation gegangen, niemand bis Estelle. In ihrer Welt ist eine Jahreszeit eine Periode der Geschichte, eine Ära. Diese Saison neigt sich dem Ende zu. Sie reitet ins Unbekannte und verlässt ihr Zuhause, um zu versuchen, diesen Moment für die Zukunft festzuhalten. Estelle navigiert in Season durch eine fremde und doch vertraute Welt und erlebt das Leben am Rande einer bevorstehenden, aber mysteriösen Veränderung.

Das Gameplay von SEASON: A letter to the future konzentriert sich darauf, die seltsame Welt um sich herum zu erkunden, aufzunehmen, Leute zu treffen und zu enträtseln. Man kann jederzeit von seinem Fahrrad absteigen und ein Werkzeug aus seiner Tasche ausrüsten. Jedes davon erfasst eine andere Ebene; Klänge und Musik, Kunst und Architektur, Stimmen alter Menschen, verschwindende religiöse Praktiken, die Spuren längst vergangener Jahreszeiten. Die Werkzeuge helfen einem dabei, diese Schichten abzuschälen, bis man in der Lage ist, die Kultur, Geschichte und Ökologie dahinter zu erfassen.

„Wir sind so aufgeregt, dass die Leute Zeit damit verbringen, die Welt von SEASON kennenzulernen: Ein Brief an die Zukunft, ein Ort, der sich mit dem gleichen Gefühl des drohenden Verlustes auseinandersetzt wie wir selbst, aber aus anderen Gründen. Was sie tun, was sie aufnehmen und was sie über dieses einzigartige Universum verstehen, wird sich beim Spielen und Erkunden weiterentwickeln. Sie werden qualvolle Entscheidungen treffen, wie sie Menschen helfen und sich an sie erinnern können. Wir haben unser Herz und unseren Verstand in dieses Projekt gesteckt.“ – Kevin Sullivan, Kreativdirektor

Speziell auf PS5 kann man sich auf spezifische Hardware-Features freuen. Die adaptiven simulieren zum Beispiel den Widerstand des Fahrrads, je nach Geschwindigkeit und der Steilheit der Straße. Das haptische Feedback lässt einen die Textur des Untergrund fühlen, 3D Audio lässt einen immersiver in die Spielwelt eintauchen, während man den üppigen Klanglandschaften der Welt lauscht und sie mit definierter, dimensionaler Präzision auf nimmt.

SEASON: A letter to the future erscheint in diesem Herbst.