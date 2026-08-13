Sechs Jahre PS5: Zeigt sich jetzt eine echte Schwachstelle bei der Liquid Metal-Kühlung?

Nach fast sechs Jahren im Dauereinsatz mehren sich die Berichte über ausgetrocknete Flüssigmetall-Kühlungen bei der PlayStation 5. Ein aktueller Fall aus einer Reparaturwerkstatt lässt die Gaming-Community mal wieder hellhörig werden.

Trockenes Die und beschädigter Kühlkörper

Ein Techniker hat eine frühe PS5 der Revision CFI-1116 zerlegt, die wegen extremer Überhitzung abgegeben wurde. Das Schadensbild nach dem Öffnen war eindeutig. Das Liquid Metal lag ungleichmäßig verteilt auf der APU. Ein Bereich des Dies war komplett trocken.

Am Kühlkörper hatte sich eine harte Ablagerung gebildet, die selbst nach gründlicher Reinigung eine dauerhaft veränderte Oberfläche hinterließ. Der Reparateur stellt nun öffentlich die Frage, ob man auf so ein beschädigtes Material überhaupt wieder Flüssigmetall auftragen sollte oder lieber direkt auf Alternativen wie das Phasenwechsel-Pad PTM7950 ausweicht.

Das ist bitter. Aber eben erst einmal nur ein einziger Fall und noch kein Massenphänomen.

Um von einem echten Konstruktionsfehler zu sprechen, bräuchte es tausende vergleichbare Konsolen und eine unabhängige Laboranalyse. Dennoch kommt der Fall zu einem brisanten Zeitpunkt. Die Hardware der ersten Welle erreicht bald die Sechs-Jahre-Marke. Genau jetzt zeigt sich, wie alterungsbeständig Sonys Kühlkonzept im Alltag wirklich ist.

Horizontal betrieben – und trotzdem betroffen

Spannend ist ein Detail aus dem Werkstattbericht. Die betroffene Konsole stand seit dem Kauf am ersten Tag ausschließlich waagerecht. Das hebelt die alte Community-Theorie aus, wonach das Flüssigmetall nur bei vertikaler Aufstellung durch die Schwerkraft nach unten wandert und ausläuft. Ganz ohne Schwerkraft-Drama gab es hier eine veränderte Verteilung.

Das bedeutet nicht, dass Flachlegen die Hardware zerstört. Absoluter Blödsinn. Es zeigt lediglich, dass die horizontale Positionierung eine Materialveränderung über die Jahre keineswegs garantiert verhindert.

Der Reparaturdienst gibt an, täglich bis zu zehn defekte Konsolen auf dem Tisch zu haben. Neben defekten HDMI-Ports, kaputtem RAM und SSD-Schäden tauche das Liquid Metal regelmäßig als Fehlerursache auf. Diese Zahlen muss man allerdings einordnen. Wer in eine Werkstatt geht, bringt ein defektes Gerät mit. Eine Reparaturbude sieht naturgemäß niemals die Millionen Konsolen, die seit Jahren lautlos und ohne Meckern durchlaufen.

Cleaned off the crust! The APU die is pristine and mirror smooth, but the heatsink block has permanent scarring where the plating was compromised.

Two questions for techs:

Do you put fresh LM back on a scarred block?

Or is it time to move these straight to PTM7950?#ConsoleRepair… pic.twitter.com/YgAKKB5EY2 — modyfikatorcasper (@Modyfikator89) August 11, 2026

Sony selbst hat beim Design der PS5 Pro nachgebessert. Die Kontaktfläche zur APU wurde überarbeitet, um das Flüssigmetall stabiler an Ort und Stelle zu halten. Ein klares Indiz dafür, dass man in Tokio gelernt hat.

Verschleiß oder echter Designfehler?

Panik ist unangebracht. Jede Hardware altert und Wärmeleitmedien verlieren über halbe Jahrzehnte ihre optimale Konsistenz. Trotzdem müssen wir die Augen offenhalten. In den kommenden Monaten wird sich zeigen, ob die ersten PS5-Baureihen gehäuft mit Hitzeproblemen aussteigen oder ob wir hier schlicht über eine normale Ausfallquote sprechen.

Habt ihr eine PS5 der allerersten Generation aus 2020/2021 im Einsatz und dreht der Lüfter bei aufwendigen Games mittlerweile spürbar lauter auf als am ersten Tag?