Sechs Maps zum Start: Wohin uns Hell Let Loose: Vietnam heute schickt

Hell Let Loose: Vietnam erscheint heute und liefert direkt zum Launch sechs unterschiedliche Schlachtfelder. Team17 wirft uns ab Tag eins mitten in dichte Dschungel, überflutete Flussdeltas und stark befestigte Militärbasen.

Vertikale Gefechte und Flusskriege

Sechs Karten zum Verkaufsstart sind ein solides Fundament. Die Entwickler klatschen nicht einfach nur eine grüne Textur auf die alten Westfront-Maps. Die neue Geografie verändert den gesamten Spielablauf.

Die Thanh-Hóa-Brücke erzwingt gnadenlose Engpässe rund um den berühmten Dragon’s Jaw. Flussüberquerungen und Güterbahnhöfe fordern harte Nahkämpfe. Gleichzeitig bieten die umliegenden Gipfel ideale Positionen für Scharfschützen. Punkt. Huế Outskirts verlagert den Schwerpunkt auf vertikale Kämpfe zwischen Terrassenfeldern und Industrieanlagen. Das fühlt sich eng an. Soll es auch.

Vạn Tường und Quảng Ngãi setzen voll auf amphibische Kriegsführung. Die Flussnetze in Vạn Tường machen Patrouillenboote unverzichtbar für Flankenangriffe. Das ist kein Deko-Kram. Quảng Ngãi kombiniert Taifun-Schlamm, Höhlensysteme und offenes Flachland. Wer ungern knietief im Wasser steht, während von den Klippen das Sperrfeuer einschlägt, wird hier leiden.

Hell Let Loose: Vietnam Maps

Freie Landebahnen und dichte Docks

Die verbleibenden zwei Karten brechen aus dem dichten Grün aus. Đắk Tô Airfield zentriert das Geschehen um eine riesige, von Artillerie zerfurchte Landebahn. Freie Sichtlinien geben Panzern und Aufklärern das Heft in die Hand. Einfach über den offenen Schotter zu rennen, ist Selbstmord. Disziplin schlägt hier Mut.

Cam Ranh Port schließt das Start-Paket ab. Nachschub-Docks, ausgetrocknete Flussbetten und Sanddünen prägen das Areal. Bootsschlachten auf dem südlichen Wasserweg treffen auf harte Häuserkämpfe in den Industriehallen. Die Mischung stimmt. Wir bekommen Hinterhalte im dichten Unterholz, offene Panzer-Areale und Häuserkampf in einem Paket.

Team17 liefert ein starkes Launch-Line-up ab. Die taktische Abwechslung zwischen freien Landebahnen und engen Flussläufen garantiert echtes Squad-Play ab Minute eins. Jetzt muss nur noch die Performance stabil bleiben, wenn morgen die erste Artillerie einschlägt.

Auf welcher der sechs Maps startet ihr morgen eure erste Runde und welches historische Szenario fehlt euch noch im Spiel?