Beim Ubisoft Forward Event etwas untergegangen, gibt es heute einen umfassenden Blick auf Second Stone: The Legend Of The Hidden World, ein neues Action-RPG von Skyward Entertainment, das 2024 erscheint.

Der Titel setzt auf eine starke Kombination aus Plattform- und RPG-Elementen, während man sich durch eine farbenfrohe und lebendige Welt bahnt. Inspirationen bezieht man dazu von Titeln wie Crash Bandicoot und Banjo-Kazooie, aber auch von The Legend of Zelda und Bloodborne, um diese einzigartige Welt zum Leben zu erwecken.

Second Stone: The Legend Of The Hidden World verspricht ein heroisches Abenteuer, das in einer riesigen Fantasy-Welt spielt, in der sich die Mächte von Gut und Böse gegenüberstehen. Als Spieler schlüpft man in die Fußstapfen eines furchtlosen jungen Helden und begibt sich auf eine epische Reise, bei der man eine dunkle Parallelwelt durchqueren muss, um ihre wahre Bestimmung zu verstehen.

Second Stone: The Legend Of The Hidden World

„Mit Second Stone: The Legend Of The Hidden World wollten wir ein wirklich magisches und einzigartiges Erlebnis schaffen“, sagte Miko Kiuru, Creative Director von Skyward Entertainment. „Wir sind große Fans von klassischen Action-Adventures wie der Zelda- und Metroid-Serie und lieben besonders die Idee von ‚Dark World‘-Versionen einer Welt, die man bereits kennt, und die dem, was uns vertraut ist, eine unheimliche, unheimliche Wendung verleiht. Das wollten wir mit Second Stone: The Legend Of The Hidden World als Ganzes erreichen: Nimmt man ein Genre, mit dem man vertraut ist, aber gibt ihm eine neue Perspektive mit einer Fülle von Entdeckungen, die sich frisch und aufregend anfühlt.“

Während seiner Reise erwartet einen eine Mischung aus Kampf, Erkundung, Rätsellösung und Charakteranpassung. Man wird auf mutige Monster und furchteinflößende Bosse treffen, muss die Macht der Manasteine entfesseln und seine Gegner in glorreichen Schlachten vernichten.

Hierzu erkunden man alles – von üppigen Wäldern bis hin zu tiefen Höhlen und weitreichenden Wüsten – aber kann auch auf ausgetretenen Pfaden wandeln. Die Karte von Second Stone: The Legend Of The Hidden World ist im „Metroidvania“-Stil miteinander verbunden und gibt den Spielern einen Anreiz, jeden Winkel und jede Ecke zu durchsuchen, um geheime Schätze zu entdecken, oder um schnelle, vielseitige Herausforderungen zu finden.

Second Stone: The Legend Of The Hidden World erscheint 2024. Plattformen, auf denen der Titel erscheint, wurden noch nicht genannt.