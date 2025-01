Seekampf-Action in Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Das Open-World-Abenteuer erscheint weltweit am 21. Februar für PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One sowie PC via Steam und Microsoft Store.

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio präsentieren einen brandneuen Trailer zu Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii . Der Fokus: die spektakulären Seekämpfe!

What do you think?