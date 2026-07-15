Seeschlacht statt Straßenkampf: Battlefield 6 bringt echte Marine-Action in Season 4

Electronic Arts und die Battlefield Studios starten am 21. Juli 2026 die vierte Season für „Battlefield 6“ und integrieren damit erstmals vollwertige Seekämpfe in den Multiplayer-Modus.

Die Ankündigung erfolgt über einen frischen Gameplay-Trailer, der den Fokus weg von den Häuserschluchten der letzten Updates hin zu offenen Gewässern, Inselketten und zerstörerischen Küstenpatrouillen lenkt.

Tsuru Reef bricht den Größenrekord

Das Herzstück des kommenden Updates ist die neue Karte Tsuru Reef. DICE liefert damit das bisher größte Schlachtfeld in der Geschichte des Titels, welches sogar die riesige Map Railway to Golmud in den Schatten stellt. Das Layout setzt sich aus einer weitläufigen Kette tropischer Inseln zusammen, die über Untiefen und Brücken verbunden sind, aber vor allem extrem viel offene Wasserfläche bieten.

Hier greift das neue, dynamische Wellensystem. Die Wellen verändern die Sichtlinien für Boote und erschweren das präzise Zielen mit montierten Bordgeschützen. Spieler müssen sich auf ständige Bewegung einstellen. Stillstand bedeutet den schnellen Pixeltod.

Zusätzlich kehrt im späteren Verlauf von Season 4 der Serienklassiker Wake Island zurück. Die hufeisenförmige Pazifikinsel wurde für das moderne Setting und das zerstörungsintensivere Gameplay von „Battlefield 6“ angepasst. Ein gestrandeter Flugzeugträger im Zentrum der Lagune dient als zentraler, hart umkämpfter Flaggenpunkt. Das zwingt Teams dazu, die Wasserwege aktiv mit Booten zu sichern, anstatt sie nur als schnelle Transitrouten zu nutzen.

Die neuen Werkzeuge für den Seekrieg

Das Arsenal wird für die nassen Gefechte gezielt aufgerüstet. Auf dem Wasser stehen primär zwei neue schwimmende Untersätze im Fokus: das schwere Patrouillenboot RCB-90, das mit automatischer Bewaffnung Küstenabschnitte dominieren kann, und das wendige 7.7m NSW RHIB-Schnellboot für schnelle Flankenmanöver über die Fluten.

Infantristen erhalten vier neue Schusswaffen, darunter das weitreichende Scharfschützengewehr Interdictor. Wer sich lieber in der Luft oder am Boden bewegt, muss umdenken: Jets und Helikopter fliegen Angriffe auf Schiffe, während mobile Luftabwehr-Fahrzeuge von den Stränden aus die Bucht sichern. Es entsteht ein echtes Combined-Arms-Szenario über drei Dimensionen hinweg.

Das Top-Gun-Rätsel am Horizont

Am Ende des Trailers sorgt ein akustisches Detail für Spekulationen in der Community. Zu hören ist das markante, von Harold Faltermeyer komponierte Gitarrenriff aus dem Action-Klassiker Top Gun.

DICE deutet damit sehr offensichtlich eine Kooperation an. Ob es sich dabei um reine Kosmetik-Skins für Kampfjets handelt, oder ob ein spezieller, trägergestützter Spielmodus integriert wird, bleibt abzuwarten. Die offizielle Auflösung folgt laut Entwickler in der kommenden Woche zum Start der Season.

DICE liefert mit Season 4 genau das Feature, das dem Hauptspiel seit dem Launch im Multiplayer gefehlt hat: Echte, taktische Tiefe auf dem Wasser. Die Kombination aus gigantischen Karten wie Tsuru Reef, dem Comeback von Wake Island und dem dynamischen Wellengang bringt eine spielerische Dynamik, die das bisher oft starre Gunplay auflockert. Wer den klassischen Sandbox-Charakter früherer Serienteile vermisst hat, bekommt am 21. Juli einen sehr guten Grund zum Wiedereinstieg.