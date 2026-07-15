Latest

Seeschlacht statt Straßenkampf: Battlefield 6 bringt echte Marine-Action in Season 4

Mark Avatar 2026
By
Mark Tomson
Mark Avatar 2026
ByMark Tomson
Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
Follow:
Keine Kommentare
3 Min Read
Battlefield 6 Season 4

Battlefield 6 startet Season 4 mit heftigen Seekämpfen auf der riesigen Map Tsuru Reef und der Rückkehr von Wake Island. Alle Details zum Trailer und neuen Booten.

Electronic Arts und die Battlefield Studios starten am 21. Juli 2026 die vierte Season für „Battlefield 6“ und integrieren damit erstmals vollwertige Seekämpfe in den Multiplayer-Modus.

Die Ankündigung erfolgt über einen frischen Gameplay-Trailer, der den Fokus weg von den Häuserschluchten der letzten Updates hin zu offenen Gewässern, Inselketten und zerstörerischen Küstenpatrouillen lenkt.

Tsuru Reef bricht den Größenrekord

Das Herzstück des kommenden Updates ist die neue Karte Tsuru Reef. DICE liefert damit das bisher größte Schlachtfeld in der Geschichte des Titels, welches sogar die riesige Map Railway to Golmud in den Schatten stellt. Das Layout setzt sich aus einer weitläufigen Kette tropischer Inseln zusammen, die über Untiefen und Brücken verbunden sind, aber vor allem extrem viel offene Wasserfläche bieten.

Hier greift das neue, dynamische Wellensystem. Die Wellen verändern die Sichtlinien für Boote und erschweren das präzise Zielen mit montierten Bordgeschützen. Spieler müssen sich auf ständige Bewegung einstellen. Stillstand bedeutet den schnellen Pixeltod.

Zusätzlich kehrt im späteren Verlauf von Season 4 der Serienklassiker Wake Island zurück. Die hufeisenförmige Pazifikinsel wurde für das moderne Setting und das zerstörungsintensivere Gameplay von „Battlefield 6“ angepasst. Ein gestrandeter Flugzeugträger im Zentrum der Lagune dient als zentraler, hart umkämpfter Flaggenpunkt. Das zwingt Teams dazu, die Wasserwege aktiv mit Booten zu sichern, anstatt sie nur als schnelle Transitrouten zu nutzen.

More Read

Need For Speed Unbound
EA kappt Rennspiel-Tradition: Criterion Games wird reines Battlefield-Studio
Dragon Age The Veilguard charts
Ex-Autor David Gaider sieht keine Zukunft für Dragon Age bei EA
Battlefield 6 Season 1
Weniger Zufall, mehr Präzision: Battlefield 6 baut das Waffenhandling um

Die neuen Werkzeuge für den Seekrieg

Das Arsenal wird für die nassen Gefechte gezielt aufgerüstet. Auf dem Wasser stehen primär zwei neue schwimmende Untersätze im Fokus: das schwere Patrouillenboot RCB-90, das mit automatischer Bewaffnung Küstenabschnitte dominieren kann, und das wendige 7.7m NSW RHIB-Schnellboot für schnelle Flankenmanöver über die Fluten.

Infantristen erhalten vier neue Schusswaffen, darunter das weitreichende Scharfschützengewehr Interdictor. Wer sich lieber in der Luft oder am Boden bewegt, muss umdenken: Jets und Helikopter fliegen Angriffe auf Schiffe, während mobile Luftabwehr-Fahrzeuge von den Stränden aus die Bucht sichern. Es entsteht ein echtes Combined-Arms-Szenario über drei Dimensionen hinweg.

Das Top-Gun-Rätsel am Horizont

Am Ende des Trailers sorgt ein akustisches Detail für Spekulationen in der Community. Zu hören ist das markante, von Harold Faltermeyer komponierte Gitarrenriff aus dem Action-Klassiker Top Gun.

DICE deutet damit sehr offensichtlich eine Kooperation an. Ob es sich dabei um reine Kosmetik-Skins für Kampfjets handelt, oder ob ein spezieller, trägergestützter Spielmodus integriert wird, bleibt abzuwarten. Die offizielle Auflösung folgt laut Entwickler in der kommenden Woche zum Start der Season.

DICE liefert mit Season 4 genau das Feature, das dem Hauptspiel seit dem Launch im Multiplayer gefehlt hat: Echte, taktische Tiefe auf dem Wasser. Die Kombination aus gigantischen Karten wie Tsuru Reef, dem Comeback von Wake Island und dem dynamischen Wellengang bringt eine spielerische Dynamik, die das bisher oft starre Gunplay auflockert. Wer den klassischen Sandbox-Charakter früherer Serienteile vermisst hat, bekommt am 21. Juli einen sehr guten Grund zum Wiedereinstieg.

Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted

The Trends

PlayStation Plus Premium: Erster Titel für Juli 2026 vorab bestätigt

Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy kommt am 21. Juli 2026 zu PS Plus…

5 Kommentare

PlayStation Store Summer Sale 2026: Rabatte bis 75 Prozent

Sonys PlayStation Store Summer Sale startet am 15. Juli mit bis zu…

1 Kommentar

PS6-Kühlung: Sony patentiert Wasserkühlung statt Flüssigmetall

Sony könnte bei der PS6 laut einem neuen Patent auf Flüssigmetall verzichten.…

50 Kommentare

You Might Also Like