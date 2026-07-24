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SEGA hält an physischen Medien fest: ehrenwert, aber aussichtslos?

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Sega-Chef Utsumi unterstützt physische Medien trotz Sonys Digital-Plänen. Warum das Bekenntnis ohne eigene Hardware wertlos bleibt.

Sega Dreamcast

Sega-Präsident Shuji Utsumi hält an physischen Medien fest. Während Sony für 2028 den endgültigen Ausstieg aus der Disc-Produktion plant, betont der japanische Publisher den Wert physischer Datenträger. Eine noble Geste mit Verfallsdatum.

Die Zahlen hinter der Romantik

Utsumi bestätigte gegenüber der Famitsu die strategische Ausrichtung seines Konzerns. Digitale Distribution sei aufgrund des wachsenden PC-Marktes unumgänglich, um globale Märkte zu erschließen. Gleichzeitig verwies der Manager auf die Geschichte von Sega als ehemaligem Konsolenhersteller. Man wolle die Kultur der physischen Medien daher nicht vollständig aufgeben, sondern parallel zum Digitalgeschäft pflegen.

Die Realität bremst diesen Ansatz aber gnadenlos aus. Physische Verkäufe machen bei Multiplattform-Titeln bereits heute oft nur noch einen einstelligen Prozentsatz der Gesamteinnahmen aus. Der PC-Sektor existiert ohnehin fast ausschließlich digital. Wenn Plattforminhaber die Schnittstellen dichtmachen, verpufft der Wunsch nach Datenträgern im Nichts.

„Um diesen Markt zu erschließen, halten wir es für wichtig, unsere Digitalisierung voranzutreiben. Wir neigen dazu, aus einer physischen Perspektive zu denken, daher glaube ich, dass wir digitaler denken und globaler agieren müssen.“

Romantik trifft auf geschlossene Ökosysteme

Publisher sind von der Infrastruktur der Konsolenbauer abhängig. Entwickelt Sony eine PS6 ohne optisches Laufwerk und zieht Microsoft bei einer kommenden Hardware-Generation mit der Xbox Helix nach, erlischt die Option auf Discs automatisch. Ein Dritthersteller kann keine Medien pressen für Systeme, die keine Medien annehmen.

Der Vorstoß von Sega liest sich als sympathische Bekundung an Sammler und Nostalgiker, besitzt aber keinerlei operative Durchsetzungskraft. Ohne eigene Hardware bestimmt die Konkurrenz die Verteilungswege. Die Entscheidung liegt nicht in Tokio, sondern in San Mateo und Redmond.

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Sega liefert angenehme PR für Sammler, vertritt aber eine Position ohne Hebel. Sobald PS6 und der nächste Xbox-Ableger rein digital auf den Markt kommen, verbleiben Discs im Archiv. Das Spiel wird digital gekauft oder gar nicht.

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Schwerer Ulles
24. Juli 2026 13:35

Es ist trotzdem wichtig, dass SEGA sich so äußert! Sammelt auch direkt massig Sympathiepunkte.

Ich würde es feiern, wenn SEGA jetzt aus Prinzip nochmal eine eigene Konsole mit Laufwerk rausbringen würde, die so erfolgreich wird, dass sie Sony und Microsoft zermalmen. Wird zwar nicht passieren, aber es wäre einfach das beste Payback der Videospielgeschichte.

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