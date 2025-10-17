SEGA startet historische FIFA-Partnerschaft für Football Manager 26

Football Manager 26 wird in diesem Jahr nicht nur ein weiteres Kapitel der beliebten Manager-Simulation aufschlagen, sondern auch erstmals offiziell FIFA-Wettbewerbe integrieren. Publisher SEGA und Entwickler Sports Interactive haben angekündigt, dass Football Manager 26 die offiziellen Lizenzen für FIFA-Turniere erhält, ein Schritt, der die Serie näher an die realen Geschehnisse des Weltfußballs rückt.

Offizielle FIFA-Turniere im Spiel

Mit der neuen Partnerschaft werden Spieler künftig die FIFA World Cup, FIFA Women’s World Cup und FIFA Club World Cup in Football Manager 26 erleben können. Die Turniere kommen mit offiziellen Teamtrikots, Broadcast-Grafiken und Turnierbranding direkt ins Spiel. Die erste Integration erfolgt passend zum FIFA World Cup 26, der in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird. Laut Sports Interactive bedeutet dies, dass die finalen 48 Teams samt offizieller Ausrüstung in der Manager-Simulation verfügbar sein werden.

Das internationale Management-Modul wird im Zuge dieser Partnerschaft überarbeitet und soll im Rahmen eines Content-Updates deutlich umfangreicher und realitätsnaher werden. Damit ist Football Manager 26 nicht nur auf dem PC und Konsolen, sondern auch mobil via iOS, Android und Netflix bestens für die kommende Fußballweltmeisterschaft vorbereitet.

Neuer Engine-Standard und Release

Football Manager 26 wird erstmals mit der Unity Engine umgesetzt, was der Serie frischen Wind verleiht und die Spielerfahrung deutlich modernisiert. Sports Interactive-Studioleiter Miles Jacobson bezeichnet die Partnerschaft mit FIFA als „historischen Moment“ für das Studio. Er betont, dass die Einbindung offizieller Turniere und die Unterstützung durch FIFA ein wichtiges Element für das überarbeitete internationale Management-Modul darstellen. Zudem kündigt er an, dass dies erst der Anfang einer langfristigen Zusammenarbeit ist und in den kommenden Jahren weitere Inhalte folgen werden.

Für Spieler bedeutet das FIFA-Update vor allem eins: noch mehr Authentizität und Kontrolle. Wer schon immer davon geträumt hat, die Nationalmannschaft zu führen oder die Club-Weltmeisterschaft zu gewinnen, bekommt jetzt die Möglichkeit, das mit offiziellen Inhalten nachzuspielen. Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie tief diese Integration wirklich geht – reichen offizielle Trikots und Branding, oder wird auch das Management-Erlebnis spürbar realistischer?

Die Veröffentlichung erfolgt weltweit am 4. November für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Xbox One, gefolgt von der Version für die Nintendo Switch am 4. Dezember.