SEGA Studio Tour zeigt erstmals Bilder des neuen Yakuza

Abseits des Yakuza-Franchise arbeitet das Studio an einem weiteren Projekt, zu dem bislang jedoch nichts bekannt ist. Der ursprüngliche Yakuza-Creator, Yoshihiro Nagoshi, hat sich indes von SEGA abgewandt und entwickelt zusammen mit Netease und seinem neuen Studio ein brandneues Franchise. Mit diesem möchte man vor allem die Veränderungen in der Industrie aufgreifen, ohne die früheren Erfolge zu sehr zu vernachlässigen.

