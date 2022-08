Zu den unterstützen Codecs gehören Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H und 360 Reality Audio. Um das Klangerlebnis weiter zu verbessern, verfügt die Soundbar über eine Sprachverbesserungsfunktion für eine bessere Sprachverständlichkeit und einen Nachtmodus für diskretes Hören. Mit an Bord ist außerdem AMBEO|OS-Konnektivität, die eine Verbindung über Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect mit Dolby ATMOS Music-Unterstützung und integriertem Chromecast ermöglicht. Die AMBEO Soundbar Plus bietet außerdem mehrere Steuerungsoptionen für maximale Flexibilität, inkl. Sennheiser Smart Control App, Webinterface, Alexa, Google Home oder Apple Home für noch mehr Benutzerfreundlichkeit.

Mit der Sennheiser AMBEO Soundbar Plus wird man immersives Audio nicht nur hören, sondern auch wieder fühlen können. Dazu kommt eine hochmoderne AMBEO-Virtualisierungstechnologie zum Einsatz, die zusammen mit dem deutschen Fraunhofer IIS Institute entwickelt wurde. Diese Technologie kann Stereo- oder 5.1-Inhalte in ein raumfüllendes Klangerlebnis verwandeln und mit nur einem Gerät ein vollständiges 7.1.4-Heimkinosystem nachbilden.

Die ursprüngliche Ambeo Soundbar war bereits ein Monster und hat so ziemlich alles in den Schatten gestellt, was man von Soundbars gewohnt war. Die neue Sennheiser AMBEO Soundbar Plus versucht es etwas kleiner, lässt jedoch nicht weniger daran missen.

Eigentlich sollte die Premiere erst auf der kommenden IFA in Berlin stattfinden, stattdessen leakt der US-Ableger von Amazon die neue Premium Soundbar von Sennheiser – die AMBEO Soundbar Plus. Damit beweist Sennheiser einmal mehr, dass auch mit Soundbars ein echtes Premium-Erlebnis möglich ist.

