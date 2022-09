Sennheiser AMBEO Soundbar Plus offiziell vorgestellt

Die Vorbestellungen der Sennheiser Ambeo Plus sind offiziell ab heute möglich, mit einem angestrebten Launch am 22. September 2022.

Das Spannendste war letztendlich der Preis, den Sennheiser für die Ambeo Soundbar Plus aufruft, der mit 1499 EUR deutlich unter dem der Ambeo Max liegt. Die einzelnen Subs werden für 699 EUR zu haben sein, was bei maximal 4 dann wohl doch etwas kostspielig wird.

Mit an Bord ist außerdem AMBEO|OS-Konnektivität, die eine Verbindung über Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Tidal Connect mit Dolby ATMOS Music-Unterstützung und integriertem Chromecast ermöglicht. Die AMBEO Soundbar Plus bietet außerdem mehrere Steuerungsoptionen für maximale Flexibilität, inkl. der Sennheiser Smart Control App, Webinterface, Alexa, Google Home oder Apple Home.

Was die unterstützten Codecs angeht, liefert die Ambeo Soundbar Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H und 360 Reality Audio. Hinzu kommen Sprachverbesserungsfunktion für eine bessere Sprachverständlichkeit, ein Nachtmodus für diskretes Hören, sowie Pre-Sets für Sport, Gaming und Filme etc., die automatisch von der Soundbar erkannt werden.

Das Ziel von Sennheiser mit der AMBEO Soundbar Plus ist, dass man aufwendige Heimkino-Setups überflüssig machen möchte, aber trotzdem ein immersives Kinoerlebnis bietet. Dafür setzt man auf eine mit dem Fraunhofer IIS Institute entwickelte Technologie, die Stereo- oder 5.1-Inhalte in ein raumfüllendes Klangerlebnis eines 7.1.4-Heimkinos nachbilden kann. Im Grunde also die Idee, die Sony auch mit ihrem 3D Audio auf der PS5 verfolgt.

Die Sennheiser AMBEO Soundbar Plus ist erneut unter den Premium Soundbars einzuordnen, was sich nicht nur im Preis niederschlägt, die Soundbar vereint auch einige exklusive Features, die sie weltweit einzigartig machen.

Sennheiser hat offiziell die neue AMBEO Soundbar Plus auf einem Product Event in Berlin vorgestellt, nachdem Amazon dem vergangene Woche mit einem Leak zuvor kam. Welche neuen Infos es auf dem Event gab, fassen wir hier zusammen.

