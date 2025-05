Senua’s Saga: Hellblade II kommt auf die PS5 – und das ist viel mehr als ein simpler Port

Manche Spiele fühlen sich wie eine Reise an. Keine, bei der man nur den Controller in der Hand hält, sondern eine, bei der man das Gefühl hat, mittendrin zu sein – zwischen Wahnsinn und Wirklichkeit. Senua’s Saga: Hellblade II ist so ein Spiel. Und jetzt kommt es, nach langem Warten, endlich auch auf die PlayStation 5 und PS5 Pro. Ein Move, der mehr ist als nur ein Plattformwechsel – es ist ein Statement.

Von der Xbox auf die PS5: Ein Blick zurück und nach vorn

Dass Xbox-exklusive Spiele auf der PS5 landen, ist längst keine Sensation mehr. Hi-Fi Rush hat den Weg geebnet, Indiana Jones und Grounded folgten, und auch Forza Horizon 5 bretterten jüngst auf Sonys Konsole. Was einst undenkbar war, ist heute Strategie. Microsoft öffnet seine Schatzkiste – zumindest selektiv – und Hellblade II ist das vielleicht eindrucksvollste Beispiel dafür.

Denn Hellblade II ist kein gewöhnliches Spiel. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt durch Senuas von Psychosen geprägte Welt. Es ist mutig, roh, intensiv. Schon der Vorgänger hatte sich mit seinem offenen Umgang mit mentaler Gesundheit aus dem Gaming-Einheitsbrei hervorgehoben – der Nachfolger legt technisch, erzählerisch und audiovisuell noch einmal nach.

PS5-Features: DualSense, Immersion und ein Hauch von Wahnsinn

Was erwartet PS5-Spieler*innen konkret? Neben der filmischen Inszenierung, die bereits auf Xbox und PC für Aufsehen sorgte, darf man sich auf exklusive Features freuen, die das Erlebnis noch dichter machen. Der DualSense-Controller spielt dabei eine zentrale Rolle: Haptisches Feedback und adaptive Trigger lassen die Kämpfe spürbar werden. Wenn Senua zittert, zittert auch dein Controller. Wenn sie schreit, schreit dir das 3D-Audio ins Ohr.

Auch grafisch wird nachgeschärft: PS5 Pro-Spieler bekommen optimierte Darstellungen und stabile Framerates. Und all das kommt nicht als abgespeckter Nachzügler, sondern mit einem zeitgleichen Update für Xbox und PC – ein Zeichen dafür, dass Ninja Theory alle Plattformen gleichwertig behandelt.

Hellblade II auf der PS5 ist kein schneller Cashgrab, sondern eine Liebeserklärung an cineastisches Storytelling und immersive Technik. Wer den ersten Teil gespielt hat, wird erneut in den Abgrund blicken – nur tiefer. Wer neu einsteigt, bekommt ein Spiel, das Mut beweist, Risiken eingeht und die Grenzen des Mediums verschiebt.

Für PlayStation-Spieler ist das ein Geschenk. Für Microsoft ein kalkulierter, aber mutiger Schritt. Und für uns alle ein Grund, sich diesen Sommer emotional zerstören zu lassen – im besten Sinne.