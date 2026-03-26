Serious Sam: Shatterverse – Koop-Roguelite von Behaviour Interactive angekündigt

Behaviour Interactive und Devolver Digital bringen mit „Serious Sam: Shatterverse“ einen Multiplayer-FPS im Roguelite-Format auf den Markt, bei dem bis zu fünf Spieler kooperativ gegen Mentals Horden antreten.

„Serious Sam: Shatterverse“ bricht mit der klassischen linearen Struktur der Hauptreihe und setzt stattdessen auf prozedural variierende Durchläufe in einem instabilen Multiversum. Entwickelt wird der Titel nicht von Serienschöpfer Croteam, sondern von Behaviour Interactive, die das 25-jährige Jubiläum der Marke nutzen, um das Run-and-Gun-Prinzip in ein modernes Service- oder Session-Modell zu überführen.

Multiversum-Mechanik und Koop-Fokus

Kern des Gameplays ist die Zusammenarbeit von fünf unterschiedlichen Inkarnationen von Sam „Serious“ Stone. Die erzählerische Begründung liefert der Antagonist Mental, dessen Eingriffe das Gefüge der Realität zerrissen haben. Spieler navigieren durch handgefertigte, aber variabel zusammengesetzte Arenen.

Das Spiel kombiniert dabei bekannte Elemente mit neuen Mechaniken:

Waffen-Arsenal: Eine Mischung aus Klassikern (wie der Cannon oder Minigun) und neuen, „unverantwortlichen“ Waffen.

Eine Mischung aus Klassikern (wie der Cannon oder Minigun) und neuen, „unverantwortlichen“ Waffen. Roguelite-Loop: Spieler sammeln während der Runs Boni und Modifikatoren. Scheitert ein Team, gehen temporäre Upgrades verloren, während dauerhafte Freischaltungen den Fortschritt sichern.

Spieler sammeln während der Runs Boni und Modifikatoren. Scheitert ein Team, gehen temporäre Upgrades verloren, während dauerhafte Freischaltungen den Fortschritt sichern. Anomalien: Optionale Portale bieten High-Risk-Szenarien, die einen Run entweder massiv beschleunigen oder sofort beenden können.

Dass Croteam die Entwicklung abgibt, ist ein interessanter Schritt. Während „Serious Sam 4“ und Siberian Mayhem eher konservativ die alte Formel bedienten, signalisiert „Serious Sam: Shatterverse“ den Versuch, die Marke für den aktuellen Markt zu öffnen.

Behaviour Interactive bringt Erfahrung im Bereich persistenter Multiplayer-Systeme mit – eine Expertise, die Croteam bisher fehlte. Der Wechsel zum 5-Spieler-Koop und Roguelite-Elementen rückt das Spiel in die Nähe von Titeln wie Helldivers 2 oder Risk of Rain 2, ohne das charakteristische „Rückwärtslaufen und Dauerfeuer“ aufzugeben.

„Serious Sam: Shatterverse“ ist kein „Serious Sam 5“. Es ist der Versuch, eine 25 Jahre alte Marke durch das Know-how eines Multiplayer-Spezialisten zu modernisieren. Der Erfolg wird davon abhängen, ob das Trefferfeedback und die Gegnermassen die Wucht der Originale beibehalten, während das Loot- und Levelsystem der Roguelite-Mechanik die Langzeitmotivation liefert. Skepsis ist bei lizenzierten Genre-Sprüngen immer angebracht, aber die Kombination aus Devolvers Gespür für Wahnsinn und Behaviours technischer Routine ist eine solide Basis.