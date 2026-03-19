Server-Aus für Firewall Ultra: Sony zieht PS VR2 heimlich den Stecker

Sony beerdigt den Online-Shooter „Firewall Ultra“ am 17. September 2026 endgültig. Die Ankündigung versteckt der Konzern in einem drei Jahre alten Blogpost, während das zuständige Studio First Contact Entertainment längst Geschichte ist.

Sony hat „Firewall Ultra“ bereits aus dem Store entfernt. Wer das Spiel besitzt, blickt ab September auf eine wertlose Datenleiche auf eurer SSD, da der Online-Zwang den Titel ohne Serverunterstützung komplett unbrauchbar macht.

Die Art der Kommunikation entlarvt einmal mehr das Desinteresse des Publishers an der eigenen VR-Community. Statt einer offiziellen Pressemitteilung oder direkter Informationen an die Käufer nutzt Sony die Editier-Funktion eines alten Launch-Beitrags als digitalen Grabstein. Das signalisiert unmissverständlich: Dieses Projekt interessiert uns nicht mehr, hakt es ab.

Hardware ohne Software-Rückgrat

Das Aus für „Firewall Ultra“ ist kein Einzelschicksal, sondern das Symptom einer sterbenden Plattform. First Contact Entertainment hat bereits Ende 2023 dichtgemacht, weil die Entwicklungskosten für AAA-VR-Titel auf der PS VR2 in keinem Verhältnis zur installierten Basis stehen. Sony lässt die Hardware am ausgestreckten Arm verhungern.

Wenn selbst First-Party-nahe Shooter-Projekte nach nicht einmal drei Jahren eingestampft werden, fehlt jedem potenziellen Entwickler die Planungssicherheit. Der Netcode und die Eye-Tracking-Features von „Firewall Ultra“ waren technisch ambitioniert, bringen aber nichts, wenn der Publisher die Infrastruktur abschaltet, bevor das Spiel sein Potenzial entfalten konnte.

Finger weg von PS VR2

Wer 600 EUR für ein Headset auf den Tisch legt, erwartet eine Roadmap und keine Server-Abschaltungen per heimlichem Blog-Update. Sony hat seit dem Launch kaum noch hauseigene AAA-Blockbuster geliefert und füttert die Plattform stattdessen mit oft lieblosen Ports durch, nur um noch den letzten Cent aus der Nische zu quetschen.

Die Schließung von First Contact Entertainment markierte nun das Ende der Ambitionen – das Aus für „Firewall Ultra“ ist jetzt der letzte Nagel im Sarg. Die anfängliche Begeisterung (auch bei uns) für die Hardware entpuppt sich rückblickend als großer Irrtum, den die Community teuer bezahlt.

Top oder Flop? Ganz klarer Flop mit Ansage. Die PS VR2 ist zum jetzigen Zeitpunkt ein technisches Auslaufmodell ohne Zukunft. Sony hat „Firewall Ultra“ und das dahinterstehende Studio geopfert, weil sie den Glauben an ihr eigenes VR-Ökosystem verloren haben. Wer heute noch in PS VR2 oder Spiele investiert, spielt russisches Roulette mit seinem Geldbeutel.