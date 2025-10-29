Session: Skate Sim – Das FLOW-Update bringt endlich echten Flow ins Spiel

Wer Session: Skate Sim schon länger verfolgt, weiß: Die Entwickler geben sich nicht mit halben Sachen zufrieden. Das neue FLOW-Update zeigt das erneut, denn hier geht’s weniger um neue Klamotten oder Gimmicks, sondern um die Grundlagen des Skatens selbst. Und genau das macht den Unterschied.

Goofy, Slides & Manuals – Feintuning für echte Skater

Mit dem Update haben sich die Macher an die vielleicht größte Baustelle gewagt: den Goofy-Stance. Endlich sehen Tricks auch dann natürlich aus, wenn man mit dem dominanten Fuß hinten fährt. Kein „Switch“-Gefühl mehr, kein visuelles Chaos, alles sitzt so, wie es auf echtem Asphalt aussehen sollte.

Auch die Powerslides und Reverts wurden überarbeitet. Das bedeutet weniger unkontrollierte Drehungen und mehr Kontrolle beim Übergang von Trick zu Trick. Besonders die neuen Manual-Optionen sorgen dafür, dass man jetzt flüssiger kombinieren kann, ob aus Grinds, Slides oder Drops. Alles wirkt runder, fließender, einfach „Session“ eben.

Und für alle, die sich über kaputte Decks ärgern: Wenn das Brett jetzt bricht, ersetzt das Spiel es automatisch mit Material aus dem eigenen Inventar. Kein Neustart mit dem Standardboard mehr, ein kleines, aber spürbar liebevolles Detail.

El Lay DLC – Sonne, Beton und neue Spots

Parallel zum Update erscheint das El Lay DLC, das den Traum vom Skate-Trip nach Los Angeles digital wahr macht. Mit dabei: ein neuer Skatepark, sechs DIY-Objekte für den Object Dropper und jede Menge Streetwear – von Basketball- bis Cargo-Shorts. Kein Gamechanger, aber eine gelungene Ergänzung, die perfekt zum Spirit von Session passt.

Auch Performance-Optimierungen wurden umgesetzt, etwa Fixes für Missionen, Manual-Lags und Crashes. Kurz: Session läuft jetzt stabiler, sieht besser aus und spielt sich authentischer denn je.

Das FLOW-Update bringt nicht den großen Umbruch, aber es bringt Bewegung. Session: Skate Sim fühlt sich damit mehr nach echtem Skaten an als je zuvor. Und wenn das Team so weitermacht, könnte der Weg zum „True V1“, wie die Entwickler sagen, tatsächlich erreichbar sein.

Was denkt ihr, hat Session mit dem FLOW-Update den entscheidenden Schritt gemacht, um endlich aus dem Nischenstatus zu rollen?