Shadow Labyrinth – Düsterer Twist auf den Klassiker PAC-MAN hat einen Termin

Es ist offiziell: Am 18. Juli 2025 wird Shadow Labyrinth die Gaming-Welt in ein düsteres Abenteuer stürzen, das den berühmten PAC-MAN in eine ganz neue Richtung lenkt. Fans der klassischen Spiele müssen sich warm anziehen – denn dieser neue Titel birgt eine Welt voller Geheimnisse und gefährlicher Herausforderungen, die es zu meistern gilt.

Ein PAC-MAN-Abenteuer im neuen Gewand

Im neuesten Trailer, der heute veröffentlicht wurde, erhalten wir einen ersten Einblick in das spannende Gameplay. Im Zentrum von Shadow Labyrinth steht der Spieler, der als ein Krieger namens Schwertkämpfer Nr. 8 in die düstere Welt eintaucht. Doch der Twist ist, dass dieser Krieger nicht allein ist: Begleitet wird er von einem mysteriösen gelben Begleiter namens PUCK, der die vertraute Rolle des Wegweisers und Beschützers übernimmt. Das ist jedoch nur der Anfang, denn das Spiel wartet mit einer ganzen Reihe von Überraschungen auf.

Neueste Enthüllung im Trailer ist der gigantische GAIA-Mech, den die Spielenden im Kampf gegen feindliche Horden steuern können. GAIA ist ein wahres Monster auf zwei Beinen, das Feinden verheerenden Schaden zufügt – eine willkommene Verstärkung im Kampf um das Überleben auf dem feindlichen Planeten. Wer jedoch die klassischen PAC-MAN-Elemente vermisst, wird ebenfalls auf seine Kosten kommen: Der Mini-PUCK-Modus erinnert an den alten PAC-MAN-Stil und lässt den Spieler kleine Bereiche erkunden, in denen der gelbe Held wieder seine klassischen Fähigkeiten entfaltet.

Mech-Kämpfe, Rätsel und mehr erwarten dich

Die Welt von Shadow Labyrinth ist labyrinthartig und voller gefährlicher Feinde und kniffliger Rätsel, die mit den Mechaniken eines 2D-Action-Plattformers überwunden werden müssen. Als Spieler taucht man immer tiefer in das Mysterium des Planeten und der Rolle von PUCK ein, der mehr zu wissen scheint, als er zugibt. Die Mischung aus packendem Kampf, kniffligen Rätseln und klassischem PAC-MAN-Flair verspricht ein unvergessliches Erlebnis.

Für all jene, die es nicht abwarten können, gibt es jetzt die Möglichkeit, das Spiel in einer der beiden digitalen Versionen vorzubestellen. Die Digitale Standard Edition enthält das Basisspiel sowie den Vorbestellbonus mit den originalen Arcade-Soundeffekten. Die Digitale Deluxe Edition geht noch einen Schritt weiter und bietet zusätzlich ein digitales Artbook sowie den digitalen Soundtrack des Spiels.

Shadow Labyrinth ist mehr als nur ein weiteres PAC-MAN-Spiel – es ist eine spannende Reise durch eine mysteriöse und gefährliche Welt, die sowohl alte Fans als auch neue Spieler begeistern wird. Wer also die Herausforderung liebt und die Geheimnisse des Planeten lüften möchte, sollte sich den 18. Juli 2025 rot im Kalender markieren.