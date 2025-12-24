Shadow Tactics: Sony kassiert Gratis-Spiel nach PSN-Glitch wieder ein

Es ist schon ein fast kurioser Jahresabschluss. Spieler, die Shadow Tactics Blades of the Shogun im Oktober kostenlos über einen PSN-Glitch erhalten haben, bekommen das Spiel nun wieder entzogen. Fast zwei Monate nach dem ursprünglichen Fehler hat Sony damit begonnen, die Gratis-Spiele von betroffenen Konten zu entfernen, inklusive einer „Rückerstattung“ über 0,00 EUR.

Ein kostenloser Fund, der schnell zum Verlust wurde

Der Glitch machte Mitte Oktober Schlagzeilen, als der bekannte Gaming-X-Account Wario64 die Methode veröffentlichte, wie man Shadow Tactics Blades of the Shogun ohne Kosten in die eigene Bibliothek holen konnte. Nutzer mussten eine bestimmte Abfolge auf dem PlayStation Store ausführen, um aus der Demo die Vollversion zu beanspruchen. Viele freuten sich über die Chance, das taktische Echtzeitspiel ohne Bezahlung zu erleben – bis jetzt.

Das Versenden der E-Mails durch PlayStation Support hat einige Spieler überrascht: „Wir haben Ihre Rückerstattungsanfrage am 23.12.2025 21:25 GMT in Höhe von 0,00 für Shadow Tactics Blades of the Shogun bearbeitet“, heißt es darin. Praktisch verschwindet das Spiel damit aus der Bibliothek, auch wenn nie Geld geflossen ist.

Vergleich zu anderen Preisfehlern

Interessant ist der Zeitpunkt der Aktion. Vor wenigen Tagen sorgte ein ähnlicher Vorfall bei Nintendo und Cyberpunk 2077 für Aufsehen. Dort gab es eine kurzzeitige Preisreduktion um 75 %, Käufer durften das Spiel behalten. Bei Shadow Tactics ist die rechtliche Lage anders: Da die Vollversion kostenlos beansprucht wurde, besteht offenbar keine Verpflichtung Sonys gegenüber den Spielern. Eine Rücknahme ist also im Rahmen der Spielregeln nicht überraschend, sorgt aber für Frust bei denen, die das Angebot gezielt genutzt hatten.

In diesen Tagen gab es im PlayStation Store einen ähnlichen Glitch bei Shadow of the Tomb Raider, durch den man das Spiel kostenlos über die Demo erhielt. Auch diese Lücke wurde nur wenige Stunden später geschlossen.

apparently Sony just revoked Shadow Tactics: Blades of the Shogun from this freebie claim in October https://t.co/V5inxMhlc3 pic.twitter.com/VXLN0WekLB — Wario64 (@Wario64) December 23, 2025

Zu früh gefreut

Für Fans von Shadow Tactics Blades of the Shogun, einem taktischen Echtzeit-Spiel, das in Japan des 17. Jahrhunderts spielt, ist die Situation doppelt bitter. Nicht nur wurde der Titel aus der eigenen Bibliothek entfernt, auch die neue PS5-Version, die erst im Oktober 2025 veröffentlicht wurde, war davon betroffen. Wer das Spiel wirklich besitzen möchte, muss jetzt regulär zahlen.

Der Fall wirft auch Fragen zur Transparenz und zu den Reaktionszeiten bei PSN-Fehlern auf. Während andere Publisher Fehler großzügiger behandeln, zeigt Sony hier ein striktes Vorgehen, das in der Community kontrovers diskutiert wird. Letztendlich hat man sich einen Vorteil erschlichen, der rechtlich kaum haltbar ist.

Bleibt die Frage: Wie sollte man mit Preisfehlern in Zukunft umgehen, aus Sicht der Spieler fair, oder im Sinne des Anbieters konsequent?