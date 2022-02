Shadow Warrior 3 wird Day One Release bei PlayStation Now, neues Gameplay

Sony pusht ihren PlayStation Now Service im März mit Shadow Warrior 3, das darin als Day One Release spielbar sein wird. Darüber hinaus präsentiert man heute neue Gameplay-Szenen.

Beim PlayStation Now Release dürfte es sich jedoch um die PS4-Version handeln, sofern Sony in den nächsten Tagen nicht noch die vermutete Bombe platz lässt und einen kompletten Umbau des Streaming-Service enthüllt. Davon ist wohl aber nicht auszugehen. Das vollständige PlayStation Now Line-Up für den Monat März wird in den nächsten Tagen erwartet.

Neue Gameplay-Szenen

Zudem präsentiert man heute neue Gameplay-Szenen aus Shadow Warrior 3. In einem Special auf dem offiziellen PlayStation Blog widmet man sich daher auch noch einmal dessen Feinheiten. Dort heißt es unter anderem:

„Das Flying Wild Hog-Team hat Shadow Warrior 3 als den nächsten Titel unserer Serie entworfen, um Spielern inmitten des totalen Kampfchaos mehr Freiheit zu geben. Die Klinge des Katana und die Explosivkraft eines Wurfwaffen-Launchers oder einer Railgun bilden einen Tanz, der bis zum endgültigen Sieg über einen Feind mit Feuerwerkskanone spannend bleibt. Das Wandlaufen, das Schwingen über Abgründe und das Begraben ahnungsloser Dämonen unter 2.000 Jahre alten Glockentürmen sorgen für noch fesselndere Action als je zuvor.“ PlayStation Blog

Shadow Warrior 3 hat inzwischen den Gold-Status erreicht und erscheint pünktlich am 01. März 2022.