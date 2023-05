Shadowman: Darque Legacy mit neuer original Story angekündigt

Schließlich erkundet man verschiedene Orte. durchquert lebendige, detaillierte Schauplätze in der Liveside und watet durch die dunklen Spiegelungen im höllischen Reich der Deadside. Zwischen diesen Reichen wandelt man hin und her, um einzigartige Umgebungsrätsel zu lösen.

Aufbauend auf den jahrzehntelangen Shadowman-Geschichten, die in Valiant Comics erzählt wurden, ist dieses neue Kapitel eine originelle Geschichte, die in Zusammenarbeit mit Valiant Entertainment entwickelt wurde.

