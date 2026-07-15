Shawn Layden fordert mehr Xbox-Konkurrenz gegen PlayStation-Monokultur

Der ehemalige Sony-Chef Shawn Layden warnt vor Innovationsarmut im Gaming-Markt durch das aktuelle Straucheln von Xbox und fordert eine Rückkehr zu echter Hardware-Konkurrenz.

Die jüngste Entlassungswelle von 3.200 Mitarbeitern bei Microsofts Gaming-Sparte untermauert die tiefe Krise des PlayStation-Rivalen. Ein dominanter Marktführer lähmt das gesamte Ökosystem.

Die Lähmung durch den Ein-Sieg-Markt

Layden zieht den Vergleich zur Ära von PlayStation 3 und Xbox 360. Damals trieben sich beide Konzerne durch aggressive Differenzierung gegenseitig an. Heute führt das Quasi-Monopol von Sony laut dem Ex-Manager zu risikoscheuem Verhalten und einer Konzentration auf teure Mainstream-Monokulturen.

Wenn jede Produktion Hunderte Millionen Dollar verschlingt, bleibt kein Platz für Experimente. Das Ergebnis ist kreativer Stillstand oder Produkte, die an der Kernzielgruppe vorbeigehen.

Die Krise bei Xbox ist hausgemacht. Jahrelange Milliarden-Akquisitionen ohne tragfähiges Margen-Wachstum rächen sich jetzt. Die angekündigte Restrukturierung, die die Hälfte der Belegschaft sofort und den Rest über das nächste Jahr verteilt entlässt, ist das Resultat dieser Strategie.

Der Markt schrumpft nicht, aber die Hardware-Verkäufe von Xbox stagnieren auf einem Niveau, das die aufgeblähte Studiostruktur nicht mehr refinanzieren kann.

„Ich hoffe wirklich – und das meine ich aufrichtig –, dass Xbox einen Weg findet, im Bereich der Konsolenhardware wieder wettbewerbsfähig zu werden. Das mag aus meinem Mund seltsam klingen, aber damals, zu Zeiten der PS3 und der 360, waren das die goldenen Zeiten des Konsolenkriegs. Es war wie Muhammad Ali gegen Joe Frazier. Jeder hatte ein Interesse daran. Jeder hatte entweder Team Blau oder Team Grün – je nachdem –, das er unterstützte. Und es war so lebhaft, dass es die gesamte Gaming-Branche beflügelte.“

Für den Spieler ist die Entwicklung ein Desaster. Ohne den Druck eines starken Konkurrenten kann Sony die Preise für Hardware und Peripherie diktieren. Die Meldungen über den Abschied vom physischen Laufwerk bei PlayStation bis 2028 zeigen, wohin die Reise ohne Gegenwind geht: totale Kontrolle über den digitalen Marktplatz.

Spieler brauchen ein starkes Xbox-Hardware-Ökosystem, um Preis- und Feature-Diktate zu verhindern. Aktuell liefert Microsoft dieses Gegengewicht nicht mehr.