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Shawn Layden plant Publishing-Initiative für AA-Spiele nach PS2-Vorbild

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Shawn Layden plant eine neue Publishing-Initiative für AA-Spiele. Der Ex-PlayStation-Boss setzt auf Budgets unter 30 Mio. Dollar und 15 Stunden Spieldauer.

Shawn Layden

Ex-PlayStation-Chef Shawn Layden baut eine Publishing-Struktur auf, die gezielt mittelgroße Spiele mit Fokus auf Kernmechaniken und kürzerer Spieldauer finanzieren soll. Damit reagiert der Branchen-Veteran auf die ausufernden Entwicklungskosten und das sinkende Risiko-Engagement großer Publisher.

Budget-Explosion blockiert kreative Experimente

Ein führender AAA-Titel der PlayStation-4-Ära verschlang gegen Ende des Konsolenzyklus rund 150 Millionen US-Dollar reine Entwicklungskosten. Bei aktuellen PS5-Produktionen steigen diese Summen auf 300 bis 400 Millionen US-Dollar an.

Die Konsequenz dieser Entwicklung ist eine beispiellose Risikoaversion der Publisher. Wer dreistellige Millionenbeträge investiert, genehmigt fast ausschließlich Fortsetzungen, etablierte Lizenzen oder bewährte Open-World-Schablonen. Nischenideen fallen durch das Raster. Das rechnet sich nicht.

Die Chasing-Phase nach fotorealistischer 4K-Grafik bei 60 Bildern pro Sekunde bindet hunderte Entwickler über Zeiträume von fünf bis sieben Jahren. Gleichzeitig zeigen Daten der Plattform-Betreiber, dass weniger als die Hälfte der Käufer diese 60-Stunden-Epen überhaupt bis zum Abspann spielt. Die Fertigung von Assets für gigantische Spielwelten frisst Ressourcen, ohne dass der Spieler einen proportionalen Mehrwert bei der Game-Mechanik erfährt. Die Branche steckt in der Kostenfalle.

Fokus auf Mechanik statt Grafik-Fetischismus

Während der PS2-Ära bewegten sich Entwicklungsbudgets im einstelligen Millionenbereich, was Studios eine kalkulierbare Fehlschlags-Toleranz erlaubte. Ein Flop bedeutete damals nicht das automatische Aus für das gesamte Studio.

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Layden will mit seiner neuen Publishing-Initiative genau diese Lücke zwischen reinen Indie-Produktionen und überblähten Blockbustern schließen. Ziel sind kalkulierte Projekte mit Budgets im niedrigen zweistelligen Millionenbereich und einer fokussierten Spieldauer von 12 bis 15 Stunden.

MetrikModernes AAA-ProjektGeplantes AA-Modell (PS2-Stil)
Entwicklungsbudget300 – 400 Mio. USD10 – 30 Mio. USD
Entwicklungszeit5 – 7 Jahre2 – 3 Jahre
Spieldauer50 – 100+ Stunden12 – 15 Stunden
FokusFotorealismus, Open World, MonetarisierungGameplay-Mechanik, originelle Genres
RisikotoleranzNahe Null (Nur Fortsetzungen/GaaS)Hoch (Experimentelle Konzepte)

Für Spieler bedeutet dieser Ansatz eine höhere Frequenz an Veröffentlichungen und mehr spielerische Varianz. Statt der immer gleichen Open-World-Formeln rücken wieder eigenständige Spielkonzepte in den Mittelpunkt, die ohne künstliche Streckung auskommen.

Shawn Laydens Diagnose trifft den wunden Punkt der aktuellen Konsolengeneration absolut präzise. Die aktuelle AAA-Produktion ist finanziell nicht nachhaltig und erzeugt eine inhaltliche Monokultur auf PS5 und PC. Ob seine geplante Publishing-Initiative das Problem tatsächlich lösen kann, hängt von der konkreten Kapitalisierung und den ausgewählten Entwicklerteams ab. Für den Käufer wäre eine Renaissance der AA-Spiele ein echter Gewinn: mehr Mut zum Experiment, kürzere Ladezeiten bei Innovationen und Spiele, die man im Alltag auch tatsächlich beenden kann.

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SOURCES:Eurogamer
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