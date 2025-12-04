Shenmue 4 geleakt? Fans diskutieren mysteriösen Trailer – TGA-Ankündigung möglich?

Shenmue-Fans sind Kummer gewohnt. Zwei Jahrzehnte Hoffen, Warten, Bangen, und ein dritter Teil, der bei aller Nostalgie nicht alle Erwartungen erfüllte. Doch was sich seit heute Morgen rund um ein angebliches Shenmue 4-Leak abspielt, hat selbst die hartgesottensten Veteranen des Dojo-Forums kalt erwischt. Ein vierminütiger Clip, ohne Kontext, ohne Quelle, ohne Verifizierung, und doch elektrisiert er die Community wie selten zuvor.

Ausgelöst wurde der Wirbel durch einen frisch registrierten Nutzer im Shenmue Dojo, der das Video kommentarlos hochgeladen hat. Genau diese Umstände sorgen für Skepsis: Ein neuer Account, ein perfekt geschnittener Trailer, angeblich eine 2026er-Veröffentlichung, das riecht nach Fake. Gleichzeitig passt das Material inhaltlich zu gut, um es einfach abzutun. Wir reden hier nicht über generische KI-Collagen, sondern über handwerklich erstaunlich konsistente Szenen, die auf Reddit sofort eine hitzige Debatte entfacht haben.

Community spaltet sich: Echt oder Fake?

Die Diskussion beginnt mit dem allgegenwärtigen Reflex: „Bitte nicht AI.“ Andere kontern direkt: „Es sieht überhaupt nicht nach KI aus.“ Wieder andere halten das Ganze für „incredibly AI“, während erfahrene Nutzer, darunter Leute, die beruflich mit Bild- und Videogeneratoren arbeiten, genau das Gegenteil behaupten. Und tatsächlich: Der Clip zeigt detailgetreue Schauplätze, die logisch auf Shenmue III aufbauen, inklusive Mini-Games, NPC-Interaktionen, Kampfsequenzen und einer überraschend sauberen Lore-Fortführung.

Besonders die Community staunt über Szenen, die tief in die Shenmue-Mythologie greifen. Ein mutmaßlicher Flashback zeigt Iwao Hazuki im Kampf gegen Ziming, eine lang vermutete Vorgeschichte, die Fans seit Jahren diskutieren. Auch neue Gebiete, darunter ein mongolisch wirkendes Steppe-Szenario, wirken weniger wie zufällige KI-Artefakte, sondern wie bewusst modellierte 3D-Umgebungen. Dasselbe gilt für wiederkehrende Figuren wie Ren, Niao Sun und Lan Di, inklusive Gesichtspainting-Szenen, Bike-Rides und Arena-Kämpfen, die stilistisch direkt an Shenmue III erinnern. Selbst kleine Details – wie Animationen beim Geschirrspülen oder Ryo, der sich am Motorradschatten orientiert – wirken eher wie menschliche Ungenauigkeiten als wie KI-Fehler.

Natürlich gibt es auch kritische Stimmen: Manche Animationen sehen zu „willy-nilly“ aus, Gesichter wechseln zwischen Shots leicht die Proportionen, und der Trailer wirkt auf einigen Fans „zu ambitioniert“ für ein Yu-Suzuki-Projekt, das seit Jahren um Finanzierung kämpfen musste. Andere wundern sich, warum der angebliche Release nicht auch die Switch-2-Version erwähnt, immerhin erscheint Shenmue III gerade dort.

TGA on the horizon – Hoffnung auf offiziellen Reveal

Immer wieder fällt dabei ein Satz: „Wartet auf die Game Awards.“ Und genau das macht die Community nervös. Die Awards finden nächste Woche statt, und wer die Geschichte kennt, weiß: Neue Ankündigungen rund um Shenmue sind traditionell selten, aber nie unmöglich. ININ, der Publisher der Shenmue III-Enhanced-Version, war zuletzt ungewohnt aktiv auf Social Media, ein Detail, das Fans nun als potenziellen Hinweis lesen.

Was bleibt? Vor allem Emotion. Unter Reddit-Posts überschlagen sich Kommentare von „Ich will flippen, wenn das echt ist“ bis hin zu klassischem Shenmue-Schmerz wie „Don’t give me hope.“ Der Trailer, egal ob echt, Fake oder Prototyp, hat etwas in der Fanbase ausgelöst, das seit 2017 nicht mehr zu sehen war: kollektive Aufregung.