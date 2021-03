Sherlock Holmes Chapter One – Ermittlungen im neuen Gameplay

Frogwares gibt heute weitere Einblicke in die Ermittlungen von Sherlock Holmes Chapter One, zu dem ein brandneues Gameplay-Video verfügbar ist.

Sherlock Holmes: Chapter One ist eine Prequel-Story, die sich auf die frühe Karriere des Detektivs konzentriert. Darin schlüpft ihr in die Rolle der Titelfigur, der nach dem Tod seiner Mutter in seine Heimatstadt zurückkehrt. Während Sherlock die offene Welt der Mittelmeerstadt erkundet, wird er feststellen, dass diese scheinbar ruhige Umgebung und ihre Bewohner etwas zu verbergen haben. Er muss seine sich entwickelnden deduktiven Fähigkeiten nutzen, um eine massivere Verschwörung und seine Verbindungen dazu aufzudecken.

Ob ihr eure Probleme mit nackter Gewalt löst oder euren Widersachern immer einen Schritt voraus seid, indem ihr mit eurer scharfen Beobachtungsgabe ihre Schwachpunkte herausfindet – in jeder Situation habt ihr die Wahl, wie ihr vorgeht, während ihr dabei eure ermittlerischen Fähigkeiten weiter verbessert. Es ist an der Zeit, euch eurer Vergangenheit zu stellen, um schließlich zu der Legende zu werden, die ihr in der Zukunft sein werdet.

Sherlock Holmes: Chapter One erscheint im Laufe des Jahres.

Update: Inzwischen sind weitere Gameplay-Szenen verfügbar.