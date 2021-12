Sherlock Holmes: Chapter One – erster Story-DLC – Beyond A Joke erschienen

Frogwares hat den ersten Story-DLC für Sherlock Holmes: Chapter One veröffentlicht, der nochmals über eine Stunde an Gameplay beinhaltet.

In der Story-Mission – Beyond A Joke – muss sich Sherlock einem Meisterdieb stellen, der Cordonas ultrareiche Elite ins Visier nimmt und dies mit dreister Begeisterung und offenem Spott tut. Die Quest wird durch Abhören in Grand Saray aktiviert, wozu die zweite Hauptquest (Ein vergoldeter Käfig) abgeschlossen sein muss.

Insgesamt plant man drei dieser Story-Erweiterungen, die als Teil des Season Pass oder separat erworben werden können. Die verbliebenen Erweiterungen erscheinen gegen Anfang 2022, ebenfalls als Teil des Season Pass. Darin dreht sich alles um Sherlocks Bruder Mycroft und eine mysteriöse Schattenfigur, die nur als M bekannt ist. Zusätzlich sind in diesen kosmetische Outfits enthalten.

Sherlock Holmes: Chapter One ist ein storygertriebener Third-Person-Detektivthriller mit offener Spielwelt. Die Geschichte ist eine kreative Neuinterpretation von Sherlocks ersten Schritten auf seiner Reise, das berühmte, fehlerhafte und zerstörerische Genie zu werden, das die Welt kennengelernt hat.

Das Spiel basiert auf einem System der Detektivarbeit, das euch nicht an die Hand nimmt, was bedeutet, dass die Spieler alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen müssen, um die Hinweise zusammenzusetzen und die verschiedenen Geheimnisse zu lösen, die die Insel verbirgt.

Sherlock Holmes: Chapter One ist ab sofort für PS5 und Xbox Series erhältlich, während die Last-Gen Versionen gegen Anfang 2022 folgen.