Sherlock Holmes Chapter One – Launch Trailer zum Release

Wenige Stunden vor dem offiziellen Release zeigt Frogwares den offiziellen Launch Trailer zu Sherlock Holmes: Chapter One, der auf jenen noch einmal aufmerksam macht.

Sherlock Holmes: Chapter One ist ein storygertriebener Third-Person-Detektivthriller mit offener Spielwelt. Die Geschichte ist eine kreative Neuinterpretation von Sherlocks ersten Schritten auf seiner Reise, das berühmte, fehlerhafte und zerstörerische Genie zu werden, das die Welt kennengelernt hat.

Auf der Mittelmeerinsel Cordona verbrachte Sherlock hier seine Kindheit. Jetzt kehrt er als junger Erwachsener zurück, um die wahren Antworten auf den mysteriösen Tod seiner Mutter vor all den Jahren zu finden, die ihn verwaist und nach London geschickt hat.

Das Spiel basiert auf einem System der Detektivarbeit, das euch nicht an die Hand nimmt, was bedeutet, dass die Spieler alle ihnen zur Verfügung stehenden Werkzeuge nutzen müssen, um die Hinweise zusammenzusetzen und die verschiedenen Geheimnisse zu lösen, die die Insel verbirgt.

Ob ihr eure Probleme mit nackter Gewalt löst oder euren Widersachern immer einen Schritt voraus seid, indem ihr mit eurer scharfen Beobachtungsgabe ihre Schwachpunkte herausfindet – in jeder Situation habt ihr die Wahl, wie ihr vorgeht, während ihr dabei eure ermittlerischen Fähigkeiten weiter verbessert. Es ist an der Zeit, euch eurer Vergangenheit zu stellen, um schließlich zu der Legende zu werden, die ihr in der Zukunft sein werdet.

Sherlock Holmes: Chapter One ist ab Mitternacht im PlayStation Store verfügbar.