Sherlock Holmes: The Awakened – Erstes Gameplay zum Remake

Zum ersten Mal in seinem Leben hat Sherlock wirklich Angst. Als Mann mit Vernunft steht er einer jenseitigen Entität gegenüber, die sich jeder Logik widersetzt, und diese Entdeckung ist ebenso aufschlussreich wie niederschmetternd. Die Suche nach der Wahrheit bringt Sherlock an den Rand des Wahnsinns, und es ist die einzige Geschichte, die Watson niemals veröffentlichen wird.

Darin trifft ein Lovecraft-Adventure auf Sherlock Holmes, der sich dem legendären Cthulhu-Mythos stellt. In The Awakened untersucht man eine Reihe mysteriöser Verschwinden, die offenbar mit einem dunklen Kult in Verbindung stehen, der einen uralten Gott verehrt. Was auch immer euer Plan ist, ihr müsst ihm ein Ende setze oder sich unaussprechlichen Konsequenzen stellen.

