She’s Leaving: Wenn Forensik zum Albtraum wird

Es gibt Spiele, die dich sofort mit ihrer Atmosphäre packen, und She’s Leaving gehört definitiv dazu. Das kommende Psycho-Adventure schickt dich als forensischen Analysten Charles Dalton in das verlassene „House Haywood“, irgendwo an der nebelverhangenen Grenze zwischen England und Wales.

Dein Auftrag besteht darin, eine Reihe brutaler Morde zu untersuchen, die niemand miteinander in Verbindung bringen will. Doch je tiefer du in die Blutspuren blickst, desto klarer wird: Du jagst keinen Killer, du bist Teil seiner Geschichte.

Ganz ohne Schusswaffen, nur mit einem Taser bewaffnet, kämpfst du ums Überleben. Dabei verlässt du dich nicht auf Shooter-Reflexe, sondern auf echte forensische Methoden. Blutmuster, Tatortanalysen und psychologische Rückschlüsse sind deine Waffen, wenn man sie so nennen kann. Denn wer in She’s Leaving einfach nur drauflosrennt, wird schnell merken, dass dies kein Spiel ist, das dir den Weg vorgibt. Es beobachtet, wie du dich entscheidest.

Zwischen Blut und Wahrheit

Was She’s Leaving besonders macht, ist sein Realismus. Die Entwickler orientieren sich an echten Techniken der Forensik. Jede Spur, jeder Blutfleck erzählt eine Geschichte, wenn du sie zu lesen weißt. Charles Dalton, der Protagonist, ist kein typischer Held. Er ist besessen von seiner Arbeit, getrieben von Fragen, die keiner mehr stellen will. Und genau das macht die Geschichte glaubwürdig.

Unterstützt wird Dalton von Annabella, einer Stimme im Funkgerät, die als moralischer Kompass fungiert – oder als letzte Verbindung zur Realität. Doch selbst das scheint nicht sicher. Stimmen hallen durch die Flure, Türen schließen sich hinter dir, und das Nebelhorn draußen erinnert dich daran: Irgendetwas wartet auf dich.

Üublisher Perpetual setzt bei She’s Leaving zudem auf exklusive Features. Das Licht deines DualSense-Controllers zeigt dir, ob dein Taser geladen ist – blau bedeutet Sicherheit, rot bedeutet Panik. Noch immersiver wird es durch die Geräuscherkennung des Controllers. Hörst du ein Flüstern oder ein Knacken, ist es vielleicht schon zu spät.

Der Tod steckt im Detail

She’s Leaving erscheint am 2. Dezember und richtet sich an Spieler, die mehr als bloßen Horror wollen. Es ist ein psychologisches Katz-und-Maus-Spiel, das dich ständig infrage stellt. Was ist real, und was entsteht nur in deinem Kopf?

Die düstere Atmosphäre erinnert an Klassiker wie Silent Hill oder Condemned, aber mit einer wissenschaftlichen Nüchternheit, die noch beunruhigender wirkt. Denn hier geht es nicht um Monster, sondern um das, was Menschen zu Monstern macht.

Vielleicht ist She’s Leaving kein Spiel, das du „spielst“. Vielleicht ist es eines, das dich spielt.

Was glaubt ihr – wie viel Wahrheit steckt in Haywood?