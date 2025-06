Shift Up stellt Project Spirits als Anime-inspirierten Fantasy-Titel und Tech-Upgrade vor

Nach dem Erfolg von Stellar Blade und dem weiterhin populären Mobile-Hit NIKKE: Goddess of Victory arbeitet der koreanische Entwickler Shift Up aktuell an einem weiteren Spiel, das nun offiziell den Namen Project Spirits trägt. Der Titel wurde zuvor unter dem Arbeitstitel Project Witches geführt und soll sich laut Entwickler als plattformübergreifender Subkultur-Titel mit Fokus auf östlicher Fantasy positionieren.

Zwischen Anime-Stil und Fantasy-Welten

Ein erstes Artwork wurde auf der offiziellen Homepage veröffentlicht und erinnert in Stil und Tonalität deutlich an NIKKE, weniger an das eher actionorientierte Stellar Blade. Das ist kein Zufall: Laut offiziellen Stellenausschreibungen sucht Shift Up gezielt nach Talenten mit Erfahrung in der Entwicklung von Anime-inspirierten Spielen, insbesondere mit Kenntnissen in JRPGs, offenen Spielwelten und der Unreal Engine 5.

Das Spiel wird als neues „erstklassiges geistiges Eigentum“ beschrieben, das auf der bisherigen IP-Erfahrung des Studios aufbaut. Genannt wird ausdrücklich die Entwicklung eines „Sandbox-Erlebnisses“, das sich flexibel auf verschiedene Plattformen skalieren lässt – von Konsolen bis hin zu Smartphones. Ein klarer Hinweis, dass Shift Up hier möglicherweise in direkte Konkurrenz zu Titeln wie Genshin Impact treten will.

Technologische Weiterentwicklungen und Release-Ziel 2027

Im Vorfeld der Fortsetzung von Stellar Blade, die ebenfalls für 2027 angesetzt ist, hat das Studio seine technische Pipeline überarbeitet. Besonders hervorgehoben wurde dabei die Modernisierung des hauseigenen 3D-Scan-Systems. Dieses umfasst nun hunderte Kameras und ein komplexes Verkabelungssystem, dessen Aufbau allein zwei Monate gedauert haben soll.

Schon bei Stellar Blade wurden reale Modelle für die Charakterdarstellung genutzt – ein Trend, der sich wahrscheinlich auch im neuen Projekt fortsetzen wird. Entsprechend dürfte auch Project Spirits visuell hohen Standards folgen.

Project Spirits profitiert von deutlich besserer Technik

Obwohl derzeit noch keine konkreten Gameplay-Details vorliegen, deuten die öffentlichen Informationen und Stellenausschreibungen auf ein ambitioniertes Projekt hin, das mit Genre-Größen konkurrieren soll. Da Shift Up die Plattformen bisher nicht offiziell benannt hat, ist von einem Multi-Plattform-Ansatz auszugehen, möglicherweise erneut mit Sony als Partner – wie bereits bei Stellar Blade.

Bis dahin bleibt abzuwarten, wie sich das Projekt inhaltlich konkretisiert. Fans von Anime-Games und Fantasy-Welten dürften allerdings schon jetzt aufmerksam mitverfolgen, wohin die Reise für Shift Ups drittes Großprojekt geht.