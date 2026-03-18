Shift Up wagt das Experiment: Project Spirits wird das „koreanische Expedition 33“

Shift Up nutzt den massiven Rückenwind von „Stellar Blade“ für ein vollkommen neues Projekt. Mit Project Spirits erwartet uns ein RPG, das sich am aktuellen Überraschungshit „Clair Obscur: Expedition 33“ orientiert.

Der Erfolg von „Stellar Blade“ hat Shift Up endgültig in die A-Liga katapultiert, doch anstatt sich nur auf EVE zu verlassen, schlägt das Studio mit Project Spirits einen mutigen Kurs ein. Während die Kern-Mannschaft in Korea bereits am offiziellen Sequel zu Stellar Blade schraubt – das übrigens gerüchteweise direkt für mehrere Plattformen erscheinen soll –, wird Project Spirits primär von chinesischen Partnerstudios entwickelt.

Das Ziel für 2027: Ein rundenbasiertes Kampfsystem, das die taktische Tiefe und die Wucht des amtierenden Game of the Year „Clair Obscur: Expedition 33“ einfangen soll.

Inspiration vom Champion

Dass sich Shift Up ausgerechnet an „Clair Obscure: Expedition 33“ orientiert, ist kein Zufall. Das Spiel von Sandfall Interactive hat das Genre mit seinem „Real-Time Turn-Based“-Hybrid revolutioniert und gezeigt, dass rundenbasierte Kämpfe alles andere als altbacken sein müssen.

Wir können bei Project Spirits wohl mit einem Kampfsystem rechnen, das Timing und Präzision belohnt, statt nur Menüs durchzuklicken. Ein starkes Signal, dass man hier nicht einfach nur den nächsten Standard-Abklatsch produzieren will.

New details about Project Spirits:



– Still targeting 2027

– Turn-Based, huge influence by Expedition 33

– PVE Hunting Title

– Entirely made in China, with little help from Korea

– Employees were not that excited about the game https://t.co/yEIsuM5VRS pic.twitter.com/XtXmTHcvTC — Lunatic Ignus (@ignusthewise) March 18, 2026

Skepsis hinter den Kulissen?

Trotz der spannenden Prämisse gibt es Dämpfer. Berichte deuten darauf hin, dass die Begeisterung innerhalb der koreanischen Zentrale von Shift Up eher verhalten ausfällt. Da das Projekt fast vollständig nach China ausgelagert wurde, wirkt es aktuell wie ein Experiment, das nebenher läuft.

Zudem sollen Gacha-Mechaniken eine Rolle spielen – ein rotes Tuch für viele, die nach „Stellar Blade“ auf ein reines Premium-Erlebnis gehofft haben. Es bleibt abzuwarten, ob die Monetarisierung die Atmosphäre des „Eastern Fantasy“-Settings erdrückt oder ob das Gameplay wie beim Vorbild Expedition 33 für sich stehen kann.

Die Orientierung an „Clair Obscur: Expedition 33“ ist phänomenal, denn dieses Kampfsystem ist aktuell das Maß aller Dinge. Shift Up muss beweisen, dass sie die Qualität von Stellar Blade auch halten können, wenn sie nicht jeden Pixel selbst polieren.

Was sagt ihr: Kann ein rundenbasiertes RPG mit Gacha-Mechaniken überhaupt die epische Atmosphäre eines Expedition 33 einfangen, oder verbrennt sich Shift Up hier die Finger?