Shinji Mikami entwickelt Action-RPG bei Unbound Games: Ankündigung steht bevor

Shinji Mikami, Schöpfer von Resident Evil, arbeitet als Creative Director bei Unbound Games an einer neuen AAA-IP auf Basis der Unreal Engine 5. Das Projekt wird als Action-RPG beschrieben und soll laut aktuellen Teasern in Kürze offiziell enthüllt werden.

Shinji Mikami kehrt nach seinem Abschied von Tango Gameworks (2023) mit einem großangelegten Projekt in die Spieleentwicklung zurück, das laut einer aktuellen Videobotschaft den Anspruch verfolgt, den Markt nachhaltig zu prägen.

Action-RPG statt Survival-Horror

Nachdem Mikami jahrzehntelang das Horrorgenre definierte – von den Anfängen von Resident Evil über Dino Crisis bis hin zu „The Evil Within“ – markiert sein neues Projekt bei Unbound Games einen Genre-Wechsel. Die Entwicklung stützt sich auf folgende Eckpunkte.

Die technische Basis bildet die Unreal Engine 5, womit sich das Projekt klar auf aktuelle Hardware-Standards wie PC, PS5 und Xbox Series festlegt und auf moderne Features wie Nanite oder Lumen setzen dürfte. Dass derzeit rund 50 Mitarbeiter an dem Titel arbeiten, deutet bei einer angestrebten AAA-Produktion auf eine frühe Entwicklungsphase oder eine sehr fokussierte Vorproduktion hin.

Mit der Einordnung als Action-RPG bricht Mikami zudem mit seinen Wurzeln im linearen Survival-Horror; statt enger Korridore sind komplexere Charakter-Systeme und weitläufigere Spielwelten zu erwarten, die eine strategische Neuausrichtung des Studios unterstreichen.

Strategischer Kontext und Unbound Games

Die Wahl von Unbound Games als Studio signalisiert einen Neuanfang abseits der großen Publisher-Strukturen von Bethesda oder Capcom. Mikamis Aussage, er wolle mit einem „mysteriösen Partner“ die Welt verändern, lässt auf eine Finanzierung durch einen noch unbekannten Schwergewicht-Partner schließen – möglich wären hier Plattformhalter oder spezialisierte Investment-Gruppen.

Historisch betrachtet hat Mikami bereits mehrfach bewiesen, dass er Mechaniken etablieren kann, die Industriestandards setzen. Während „Resident Evil 4“ das Third-Person-Actiongenre revolutionierte, wird abzuwarten sein, ob er diese Innovationskraft auf das gesättigte Feld der Action-Rollenspiele übertragen kann.

Mikami verlässt hier eindeutig seine Komfortzone „Horror“. Der Wechsel auf die Unreal Engine 5 verspricht technisch zeitgemäße Kost, doch der Erfolg wird davon abhängen, ob sein Team bei Unbound Games die nötige Skalierung findet, um im AAA-Segment gegen etablierte RPG-Größen zu bestehen. Die angekündigte Enthüllung wird zeigen müssen, ob hinter der „World-Changing“-Rhetorik echte spielmechanische Substanz steckt.