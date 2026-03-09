Latest

Shinji Mikami gründet Unbound: Entwicklung einer neuen AAA-IP gestartet

Resident-Evil-Schöpfer Shinji Mikami gründet Unbound Games. Entwicklung einer neuen AAA-IP mit Unreal Engine 5 für PC und Konsole gestartet. Details hier.

Mark Tomson
mark author
ByMark Tomson
Unbound Games

Shinji Mikami, Schöpfer von Resident Evil, hat mit „Unbound Games“ ein neues Studio formiert und arbeitet an einem Multiplattform-Titel auf Basis der Unreal Engine 5. Das Projekt markiert Mikamis Rückkehr in die unabhängige Spieleentwicklung, nachdem er Tango Gameworks im Jahr 2023 verlassen hat.

Nach seinem Ausstieg bei Tango Gameworks im Mai 2023 fungiert Shinji Mikami nun als Representative Director von Unbound Games. Das Studio agiert als vollständig unabhängiges Unternehmen und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter, wobei eine Expansion auf etwa 150 Stellen geplant ist.

Zum Kernteam gehören erfahrene Entwickler, die zuvor an Titeln wie „Silent Hill“, „Shadow of the Colossus“ und „Hi-Fi Rush“ mitgewirkt haben. Ein prominenter Neuzugang ist der Produzent Masato Kimura (Ghostwire: Tokyo), ein langjähriger Weggefährte Mikamis aus Capcom-Zeiten.

Strategischer Fokus auf „AAA-Qualität bei AA-Umfang“

Die technische Basis für das erste Projekt bildet die Unreal Engine 5. Zielplattformen sind die PlayStation 5, Xbox-Konsolen sowie der PC. Interessant ist die strategische Einordnung durch Masato Kimura: Angesichts der enormen Budgets und Entwicklungszeiten westlicher AAA-Produktionen strebt Unbound eine Mischform an.

Das Ziel ist „AAA-Qualität“ in der Ausführung, jedoch mit „AA-Inhalt“. Man konzentriert sich also auf ein fokussiertes, immersives Erlebnis, statt auf personell aufgeblähte Mammut-Projekte mit siebenjähriger Entwicklungszeit.

Entwicklungskultur und künftige Ausrichtung

Die Arbeitsweise bei Unbound wird als experimentell beschrieben. Kimura betont einen Prozess aus permanentem „Trial and Error“, bei dem Inhalte ständig modifiziert oder verworfen werden, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen. Während das Hauptaugenmerk derzeit auf der neuen High-End-IP liegt, plant das Studio für die Zukunft, parallel auch kleinere Titel zu entwickeln. Ob Mikami bei diesem Projekt selbst die Regie übernimmt – ein Wunsch, den er 2020 für sein finales Projekt vor dem Ruhestand äußerte – bleibt abzuwarten.

Unbound Games setzt technisch auf aktuelle Standards für die aktuelle Konsolengeneration und den PC. Das Studio befindet sich noch in der Aufbauphase, was auf einen Release in einigen Jahren hindeutet. Für Spieler bedeutet die Neugründung vor allem die Chance auf eine originäre IP jenseits etablierter Franchises, getragen von Branchenveteranen.

