Sega schickt Joe Musashi am 3. April in „Shinobi: Art of Vengeance“ in ein DLC-Abenteuer, das unsere Nostalgie-Herzen höher schlagen lässt. Mit dem „Schurken-Stufe-DLC“ treffen wir auf Ikonen wie Goro Majima und Dr. Eggman.

Dass Lizardcube ein Händchen für Ästhetik hat, wissen wir spätestens seit dem Hauptspiel, aber die Auswahl der neuen Bosse ist ein echtes Highlight. In fünf neuen Levels müssen wir uns nicht nur dem „Mad Dog“ Goro Majima stellen, sondern auch Death Adder und Dr. Eggman die Stirn bieten.

Die Integration dieser komplett unterschiedlichen Universen in das Ninja-Setting wirkt im Trailer erstaunlich organisch. Ein mutiger Mix, der zeigt, dass SEGA seine eigenen Marken endlich wieder mit dem nötigen Selbstbewusstsein feiert.

Mechanik und Modi

Abseits der großen Namen liefert das Paket ordentlich Inhalte für alle, die das Kampfsystem meistern wollen. Zwei neue Boss-Rush-Modi fordern unsere Reflexe heraus, während drei frische Ninpo-Techniken für taktische Tiefe sorgen dürften. Besonders spannend klingt das kostenlose Update, das zeitgleich erscheint: Ein Hardcore-Modus und Anpassungen am Kampfsystem zeigen, dass die Entwickler auf das Feedback der Community zur Spielbalance gehört haben. Die Verbesserungen an den Charakter-Umrissen und Karten sind zwar eher technischer Natur, dürften aber die Übersicht im hitzigen Gefecht spürbar erhöhen.

Für 9,99 EUR bekommen wir hier ein Paket, das weit über einfache Kostüm-DLCs hinausgeht. Die Mischung aus neuen Spielmechaniken, frischer Musik und dem massiven Nostalgie-Faktor durch Majima und Co. macht den 3. April zu einem Pflichttermin für Fans schneller Action. Dass SEGA zusätzlich kostenlose Quality-of-Life-Updates liefert, stärkt das Vertrauen in den Support des Titels ungemein.

Welcher der drei neuen Bosse wird Joe Musashi eurer Meinung nach das Leben am schwersten machen – Majimas Unberechenbarkeit oder Eggmans technische Spielereien?