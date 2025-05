Shinobi: Art of Vengeance – Neuer Trailer zeigt Oboro Village

Sega und Lizardcube geben mit einem frischen Trailer einen weiteren Einblick in Shinobi: Art of Vengeance, das im August für PlayStation, Xbox, Switch und PC erscheint.

Das legendäre Franchise feiert nach Jahren sein Comeback, entwickelt vom Team hinter Streets of Rage 4. Im neuen Video steht das Oboro Village im Mittelpunkt – eine atmosphärische Stage mit abwechslungsreichen, handgezeichneten Umgebungen. Der Trailer zeigt nicht nur beeindruckende Kulissen, sondern auch weitere Kampfszenen und akrobatische Fortbewegung im typischen 2D-Stil.

Shinobi: Art of Vengeance erscheint am 29. August für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und PC. Käufer der Digital Deluxe Edition dürfen bereits ab dem 26. August loslegen.