Shinobi: Art of Vengeance zeigt erstmals sein Kampfsystem im neuen Trailer

SEGA und Lizardcube geben einen weiteren Einblick in SHINOBI: Art of Vengeance, das am 29. August 2025 erscheint. Der neue Trailer zeigt das flüssige 2D-Kampfsystem, verschiedene Waffen und klassische Ninja-Techniken, die Veteranen wie Neueinsteiger ansprechen dürften.

Der Fokus liegt klar auf präzisen Angriffen, Ausweichmanövern und der stilvollen Umsetzung traditioneller Shinobi-Künste. Interessierte können den Titel ab sofort digital für 29,99 € auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S und Steam vorbestellen – inklusive 10 % Rabatt, Original-Outfit und Glücksjäger-Amulett. Eine Switch-Version folgt laut Publisher zu einem späteren Zeitpunkt.

Wer sich für klassische Arcade-Action mit modernen Animationen interessiert, sollte sich den Trailer ansehen.