Shokz OpenFit EarBuds – Komfort in fast jeder Situation

Entlang der Mainstream-Marken rückt Shockz zunehmend in den Mittelpunkt und in das Interesse von Usern, die maximalen Komfort bei ihren Earbuds suchen. Mit den neuen Shokz OpenFit EarBuds ist man hier einen großen Schritt weiter. Wir konnten die neuen Shokz OpenFit bei einem Preview-Event und in den letzten zwei Wochen ausgiebig testen und teilen hier unsere Eindrücke.

Shockz war bisher bekannt für Kopfhörer mit Knochenschall-Technologie, auf die man sich in den letzten Jahren spezialisiert hat. Mit dem Shokz OpenFit wird nun ein neuer Ansatz verfolgt, der sich nicht nur im Namen widerspiegelt, sondern auch in der gewählten Vorgehensweise, die vor allem auf einen höheren Tragekomfort abzielt.

Shockz OpenFit

Mit neuer Technologie zu mehr Komfort

Kurz erklärt: Die Shokz OpenFit liegen jetzt einfach auf dem Ohr auf und werden nicht mehr wie klassische Earbuds im Gehörgang positioniert. Dies zielt in erster Linie auf die wichtigsten Anwendungsbereiche ab – im Büro, beim Sport, beim Musikhören oder generell unterwegs. Auf aktives Noise Cancelling wurde bewusst verzichtet, nicht aber auf Qualität.

Auf den ersten Blick wirken die Shokz OpenFit wie Kopfhörer, die man klassisch im Sportbereich verorten würde. Doch der Bügel hinter dem Ohr hat aber mehr Hintergründe als nur den festen Sitz. Zum einen sorgt er für einen Gewichtsausgleich zwischen vorne und hinten, zum anderen bietet er mehr Platz für Technik. So konnte unter anderem eine Akkulaufzeit von bis zu 28 Stunden reinem Musikgenuss erreicht werden.

Hervorgehoben wurde auch die Verwendung verschiedener Materialien, wie zum Beispiel das zweischichtige Flüssigsilikon, das nicht nur sehr angenehm zu tragen ist, sondern sich auch der Ohrform anpasst und so einen perfekten Sitz garantiert. Das können wir nur unterstreichen – selten hat man einen Kopfhörer so wenig bemerkt wie den Shokz OpenFit, auch nach stundenlangem Tragen nicht.

Shokz OpenFit – Neuer Technologie-Ansatz für mehr Komfort

DirectPitch-Technologie für optimalen Klang

Was die Shokz OpenFit von der Knochenschall-Technologie unterscheidet, ist die neue DirectPitch-Technologie, die für einen optimalen Klang sorgt. Sie basiert auf dem Abstand und dem Winkel zwischen Schallquelle und Ohr, wobei die Phasenumkehr den Klang noch einmal deutlich verbessert und die Außengeräusche minimiert. Der Schall wird dabei über den Luftschall transportiert und gilt als wichtigste Innovation in diesem Bereich.

Dies steht jedoch entgegen dem, was man mit Noise Cancelling erreichen will, nämlich nicht völlig von der Umwelt abgeschnitten zu sein. Mit den Shokz OpenFit kann man seine Umgebung weiterhin wahrnehmen oder sich mit jemandem unterhalten, ohne die Kopfhörer abnehmen zu müssen. Ob die Shokz OpenFit somit das Richtige für einen sind oder nicht, entscheidet der Interessent selbst. Fürs Büro und unterwegs sicherlich optimal, um vor allem den Sicherheitsaspekt nicht aus den Augen bzw. Ohren zu verlieren.

Aber das ist noch nicht alles in Sachen Klangqualität. Eine AI-Technologie filtert störende Umgebungsgeräusche heraus, so dass man seine Musik oder Gespräche in bestmöglicher Qualität genießen kann. In Kombination mit der DirectPitch-Technologie dürfte dies eines der entscheidenden Argumente für den Shokz OpenFit sein.

Shokz OpenFit sind perfekt fürs Büro und beim Sport

Musik ja, aber mit Kompromissen

Speziell für Musikliebhaber wurden extra große Treiber verbaut, die einen kraftvollen und authentischen Klang liefern. Gleichzeitig kommt hier der Shockz OpenBass-Algorithmus zum Einsatz, der trotz des offenen Konzepts keine Bässe vermissen lässt. Für mich ist das aber ein eher subjektiver Punkt, den jeder individuell empfindet.

Was ich ein wenig vermisse, ist, dass es keine App für Shokz OpenFit gibt. Das mag zwar für den einen oder anderen praktisch sein, schließt aber anscheinend auch die Möglichkeit aus, die Software im Nachhinein zu verbessern oder individuelle Einstellungen nach persönlichem Geschmack vorzunehmen. Das ist für heutige Kopfhörer doch eher ungewöhnlich. Die Bedienung des Shokz OpenFit erfolgt übrigens über einfache Touch-Bedienelemente an der Außenseite oder am Smartphone selbst.

Ansonsten setzt man bei der Konnektivität auf Bluetooth 5.2, verspricht Wasserdichtigkeit nach IP54 und liefert eine Ladeschale mit USB Typ C und passendem Kabel mit. Insgesamt und nach den zwei Wochen erscheinen mir die Shokz OpenFit als simpel konzipierte Kopfhörer mit überzeugender Technik im Inneren und einem extrem hohen Tragekomfort, der sich vor allem im Büro und beim Sport bewährt hat. Für Musik würde ich persönlich immer noch Noise Cancelling Kopfhörer bevorzugen, zumal mir hier einige Feinheiten aufgrund der fehlenden App nicht möglich sind.

Die Shokz OpenFit sind ab dem 06. Juli für 199 EUR UVP erhältlich. Verfügbar werden diese in schwarz und beige sein.