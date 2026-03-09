Latest

Shooter-Noir zum Sparpreis: MOUSE: P.I. For Hire liefert ordentlich Spielzeit ab

MOUSE: P.I. For Hire erscheint am 16. April für 30$. Lukas Neumann analysiert Spielzeit, Waffen und die Metroidvania-Elemente des Cartoon-Shooters.

Mouse Pi For Hire

30 Euro für bis zu 20 Stunden Spielzeit im einzigartigen 1930er-Jahre-Look – Fumi Games setzt mit „MOUSE: P.I. For Hire“ ein echtes Statement für alle, die auf stylische Singleplayer-Action warten. Nach der kleinen Verschiebung auf den 16. April wissen wir nun endlich, worauf wir uns einstellen können.

Der Rubberhose-Animationsstil ist das erste, was ins Auge springt, aber die neuen Details zur Spieltiefe machen erst so richtig Lust auf mehr. 12 bis 20 Stunden Umfang sind für einen Shooter dieser Art eine Ansage.

Dass Fumi Games hier 20 verschiedene Level auffährt, die durch Metroidvania-Elemente miteinander verknüpft sind, lässt auf ein cleveres Leveldesign hoffen. Wir rennen also nicht nur stumpf von A nach B, sondern schalten Fähigkeiten frei, um neue Pfade in Mouseburg zu entdecken. Ein cooles Konzept, das den Erkundungsdrang belohnt.

Das Arsenal von Detektiv Jack Pepper

Was besonders hellhörig macht, ist das Waffen-Handling und die Kreativität beim Arsenal. Wir reden hier nicht nur über klassische Tommy Guns. Mit der „MIND-D Conscious Gun“ Feinde gegeneinander aufzuhetzen oder mit der korrosiven „Turpentine Gun“ Löcher in die Defensive der korrupten Stadt-Elite zu brennen, bringt eine taktische Note ins Gunplay. Die Bosse wie die „Betty Mark III“ sehen im Material fantastisch aus und verlangen uns hoffentlich alles ab. Die Kombination aus düsterer Verschwörung und abgedrehter Cartoon-Gewalt trifft genau den richtigen Nerv.

Ein Fest für Solo-Gamer

„MOUSE: P.I. For Hire“ könnte der Überraschungshit des Frühjahrs werden. Der Preis von knapp 30 EUR ist extrem fair, wenn man bedenkt, dass hier kein generischer Open-World-Grind wartet, sondern handgemachte Level-Struktur auf fast allen Plattformen inklusive der Nintendo Switch 2. Die Community lechzt nach kompakten, fokussierten Singleplayer-Erfahrungen, die eine klare Vision verfolgen. Wenn die Steuerung so präzise ist, wie der Look verspricht, haben wir hier ein echtes Highlight vor uns.

Reichen euch 12 bis 20 Stunden für einen storygetriebenen Shooter aus, oder erwartet ihr bei dem Metroidvania-Ansatz eigentlich noch mehr Tiefe?

