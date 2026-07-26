Showa American Story: Action-RPG feiert Messe-Premiere auf der Gamescom 2026

Das Action-Rollenspiel „Showa American Story“ feiert seine öffentliche Premiere auf der Gamescom 2026 in Köln und erscheint Ende 2026 für PC sowie PlayStation 5. Die Anspielversion und ein neuer Trailer leiten den Veröffentlichungszeitraum des Entwicklers Nekcom Entertainment ein.

Postapokalypse im Japan-USA-Setting

Das Entwicklerstudio Nekcom Entertainment nutzt ein historisches Alternativszenario als Fundament. Im fiktiven Jahr Showa 66 (1991) hat Japan die USA durch extreme Wirtschaftskraft kulturell und finanziell komplett übernommen. Wahrzeichen wie das Hollywood-Sign wurden in „Neo Yokohama“ umbenannt, während Lampions die Golden Gate Bridge zieren.

Eine globale Katastrophe löscht diese Zivilisation aus und verwandelt das Land in ein Ödland voller Untoter und rivalisierender Fraktionen. Spieler übernehmen die Rolle der 19-jährigen Stuntwoman Chigusa Choko. Nach ihrem gewaltsamen Tod erwacht sie wieder zum Leben und reist auf der Suche nach ihrer Schwester quer durch die Vereinigten Staaten. Typischer B-Movie-Ansatz.

Hack-and-Slay-Mechaniken und RV-Basis

Die Spielmechanik kombiniert Echtzeit-Kämpfe aus der Third-Person-Perspektive mit Nah- und Fernkampfwaffen sowie handfesten Crafting-Systemen. Als mobile Basis und Unterschlupf dient ein ausbaubarer Wohnwagen (RV), in dem Statuswerte verbessert, Minispiele absolviert und Ressourcen verwaltet werden.

Technisch setzt Nekcom Entertainment auf die Unreal Engine 5, nachdem das Projekt ursprünglich auf Version 4 gestartet war. Zum Release werden der PC und die PS5 bedient. Eine Fassung für die Last-Gen-Konsole PS4 wurde im Laufe der mehrjährigen Entwicklungszeit gestrichen.

Sprachlich ist der Titel primär auf den asiatischen und englischsprachigen Markt ausgelegt. Neben der japanischen Sprachausgabe sind Untertitel in Englisch sowie in vereinfachtem und traditionellem Chinesisch bestätigt. Eine deutsche Sprachfassung fehlt in den bisherigen Angaben ebenso wie eine koreanische Lokalisierung.

„Showa American Story“ lebt von seinem schrägen B-Movie-Setting und dem kompromisslosen Kultur-Mix. Bisherige Spielszenen zeigen ein klassisches AA-Action-RPG, welches das Genre nicht neu erfindet, aber durch visuelle Skurrilität auffällt. Wer auf abgedrehte Hack-and-Slay-Kost steht, testet den Titel Ende August in Halle 10 auf der Messe vor.