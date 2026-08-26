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Showa American Story: Trailer-Wahnsinn beim gamescom-Debüt

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Showa American Story bringt im neuen Gamescom-Trailer B-Movie-Charme und einen wilden Kultur-Clash der 80er. Kult oder Trash?

Showa American Story

Showa American Story zieht in den Krieg, und zwar mit einem B-Movie-Charme, der direkt aus einer durchzechten VHS-Nacht der 80er stammt.

Das Action-RPG wirft uns in ein Amerika, das von Japan kulturell komplett übernommen wurde. Der neue Gamescom In-Game Trailer zeigt: Es wird laut. Es wird absurd.

Der Mix aus Wahnsinn und Nostalgie

Die Prämisse ist vollkommen irre, und das im allerbesten Sinn. Wir spielen Chigusa Choko, die frisch aus dem Grab gestiegen ist und sich durch ein Endzeit–Amerika schnetzelt, das wie ein Fiebertraum aus japanischer Popkultur und westlichen Retro-Vibes wirkt. Neonreklamen, Samurai-Schwerter, Zombies und dieser unverschämt coole 80s-Vibe. Das ist die Art von Spiel, die sich selbst nicht ernst nimmt, aber das Gameplay anscheinend schon. Der Trailer verspricht rasante Kämpfe und eine Welt, die vor skurrilen Details nur so überquillt.

Genau hier liegt die Gefahr und der Reiz. „Showa American Story“ balanciert gefährlich auf dem schmalen Grat zwischen genialem Trash und überladenem Chaos. Die Entwickler betonen, dass es sich um frühes Material handelt. Das merkt man an einigen Ecken noch. Aber die Vision ist da. Und sie ist einzigartig. Entweder wird das Ding ein absoluter Kult-Hit oder es versinkt im eigenen Anspruch. Mittelweg? Eher unwahrscheinlich.

Vorsichtiger Optimismus. Die Idee ist fantastisch, das Setting unverbraucht. Wenn das Kampfsystem hält, was der Trailer verspricht, erwartet uns ein grandioser B-Movie-Trip. Falls nicht, bleibt es ein stylischer Blender.

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Wie seht ihr das: Zündet bei euch dieser krasse 80er-Jahre-Kultur-Clash oder ist euch das Setting von Showa American Story zu drüber?

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