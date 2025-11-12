Showa American Story verschoben: NEKCOM Games nimmt sich mehr Zeit für Qualität

Showa American Story war eines dieser Spiele, das mit seiner ungewöhnlichen Prämisse sofort Aufmerksamkeit erzeugte. Ein postapokalyptisches Amerika im Stil der japanischen Showa-Ära, irgendwo zwischen Retro-Romantik, Action-RPG und melancholischem Roadmovie.

Doch wer sich auf eine Veröffentlichung 2025 gefreut hatte, muss jetzt etwas länger warten. Wie NEKCOM Games bekannt gibt, erscheint Showa American Story erst 2026 für PlayStation 5 und PC.

In einer Mitteilung erklärte Executive Producer Xy Luo, dass das Team „in den finalen Entwicklungsphasen“ sei, aber mehr Zeit brauche, um die gewünschte Qualität zu erreichen. Das klingt nach einem klassischen Fall von: lieber später, aber richtig.

„Wir wollen das Beste aus unserer Vision herausholen“

Die Entscheidung zur Verschiebung fiel nach interner Überprüfung des Entwicklungsstands. Laut Luo will NEKCOM das Spiel „auf ein Niveau bringen, das den eigenen Ansprüchen gerecht wird“. Angesichts der ambitionierten Mischung aus Action, Rollenspiel und filmischem Storytelling dürfte das kein kleines Ziel sein.

Schon in den bisherigen Trailern war klar: Showa American Story ist kein Standardprojekt. Zwischen japanischer Popkultur, US-Endzeit-Ikonografie und einer Prise Tarantino-Vibe scheint das Spiel in keine klassische Schublade zu passen. Genau das macht es aber so spannend, und wohl auch so komplex in der Umsetzung.

NEKCOM bedankt sich in seinem Statement ausdrücklich bei der Community für ihre Geduld. Seit der Ankündigung 2022 hat sich das Spiel eine beachtliche Fanbasis aufgebaut, die sich von der ungewöhnlichen Ästhetik und der emotionalen Tonlage angesprochen fühlt.

Was die Verschiebung für Spieler bedeutet

Eine Verschiebung ist selten willkommen, aber im Fall von Showa American Story könnte sie sogar ein gutes Zeichen sein. NEKCOM ist kein Riesenstudio, und ambitionierte Projekte brauchen Zeit, um zu reifen. Wenn der Entwickler sich jetzt die nötige Ruhe nimmt, um Atmosphäre, Story und Gameplay in Einklang zu bringen, profitiert am Ende das ganze Erlebnis.

Trotz der Verzögerung ist das Projekt offenbar weit fortgeschritten. Das Team spricht von „finalen Entwicklungsphasen“, was darauf hindeutet, dass Kernmechaniken und Struktur stehen. Der Fokus liegt nun offenbar auf Feinschliff und Stabilität, genau dort, wo viele Spiele heutzutage scheitern.

Was denkt ihr – ist Geduld bei solchen Projekten gerechtfertigt oder schwindet irgendwann das Vertrauen der Fans?