Shuhei Yoshida – Die verspielte Seele hinter PlayStation

Wenn man die Geschichte von PlayStation erzählt, darf ein Name nicht fehlen: Shuhei Yoshida. Kein Lautsprecher, kein PR-Gesicht, eher ein leiser Architekt, der über fast vier Jahrzehnte hinweg das Fundament für Sonys Gaming-Erfolg gelegt hat. Von den frühen Experimenten mit Ken Kutaragi bis zu den Indie-Perlen auf PS5 zieht sich eine Konstante durch Yoshidas Karriere: echte Begeisterung fürs Spielen, die in einem ausführlichen Interview mit GameSpot resümiert wurde.

Seine Reise begann in Kyoto, wo er als Student Monster in Dragon Quest jagte. 1986 kam er zu Sony – nicht in die Spieleabteilung, sondern in die Unternehmensstrategie. Doch Yoshida hatte schnell einen Blick für die Dinge, die Spaß machten. Während seine Kollegen Zahlen analysierten, schaute er einem Ingenieur namens Ken Kutaragi über die Schulter, der gerade am Soundchip des Super Nintendo arbeitete. Dieses kleine Projekt sollte später Geschichte schreiben.

Denn als Nintendo 1991 die Partnerschaft mit Sony über Nacht beendete und sich Philips zuwandte, war das der Wendepunkt. Aus gekränkter Eitelkeit und technischer Neugier entstand die erste PlayStation. Yoshida war mittendrin, als Sony sich vom Zulieferer zum Herausforderer verwandelte, eine Mischung aus Trotz, Vision und blanker Lust auf Rebellion.

Vom PS1-Erfolg zu Indie- und VR-Pionier

Sein Job damals: Dritthersteller überzeugen, auf ein System zu setzen, das noch niemand kannte. Yoshida klopfte an Türen, führte Gespräche, und trank Karaoke-Sake mit Square, bis Final Fantasy VII endlich PlayStation-exklusiv wurde. Dass Sony seine Entwickler wie Musiker behandelte und ins Rampenlicht stellte, war Yoshidas Handschrift: Spiele waren Kunst, keine Produkte.

In den 2000ern übernahm Yoshida Verantwortung für Sonys interne Studios. Ape Escape, The Legend of Dragoon, später ICO – viele Ideen entstanden unter seiner Aufsicht. Doch der Höhenflug endete mit der PS3: zu teuer, zu komplex, zu spät. Yoshida nennt diese Jahre „hart“, aber auch lehrreich. Statt Druck zu machen, ließ Sony die Entwickler Zeit, ein Luxus, der Spiele wie The Last of Us überhaupt erst möglich machte.

Der Neustart mit der PS4 gelang, weil Yoshida das Verhältnis zwischen Soft- und Hardware neu definierte. PlayStation wurde wieder das, was es einmal war: eine Plattform für Macher. Und während andere nur über Blockbuster redeten, entdeckte Yoshida seine Liebe für Indies neu. Journey, No Man’s Sky, Hollow Knight – all diese Projekte fanden in ihm einen stillen Förderer.

Heute, mit 60 Jahren, arbeitet Yoshida als unabhängiger Berater für Indie-Studios und VR-Entwickler. Er bestellt Handhelds, schwärmt von God of War VR und trauert der PS Vita nach, ganz der Fan, der er immer war.

Shuhei Yoshida hat PlayStation nie als Marke verstanden, sondern als Versprechen: dass Spielen etwas ist, das uns alle verbindet, ob auf Disc, im Headset oder mit Karaoke-Mikrofon in der Hand.