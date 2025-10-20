Shuhei Yoshida lobt Microsoft: „Xbox hat es verstanden“

Wenn jemand die Dynamik der Spieleindustrie versteht, dann Shuhei Yoshida. Der langjährige PlayStation-Veteran und aktuelle Leiter der Indie-Initiativen bei Sony kennt die Branche seit über 30 Jahren, und spricht selten offen über die Konkurrenz. Umso interessanter sind seine jüngsten Aussagen über Microsofts aktuelle Strategie, die er als „mutig, konsistent und zukunftsorientiert“ beschreibt.

Xbox ist längst kein Gerät mehr

Yoshida sieht ganz klar, wohin Microsoft mit der Xbox-Marke steuert: weg von der klassischen Hardware-Identität, hin zu einem umfassenden Spiele-Ökosystem. Während Sony und Nintendo ihre Konsolen weiterhin als feste Plattformen begreifen, hat Microsoft laut Yoshida im Skill Up Podcast den entscheidenden Schritt in Richtung Offenheit gewagt. Game Pass, PC-Integration, Cloud-Angebote und der Ausbau von Xbox als Service-Marke sind für ihn keine kurzfristigen Experimente, sondern Ausdruck einer langfristigen Vision.

„Xbox ist heute kein Gerät mehr, sondern ein Begriff für Zugang“, erklärt Yoshida. Das sei ein Paradigmenwechsel, den viele noch gar nicht in seiner Tragweite verstehen. Tatsächlich hat Microsoft es geschafft, die ehemals klare Trennung zwischen PC, Konsole und Cloud weitgehend aufzulösen. Ob man Starfield am Fernseher, am Laptop oder via Streaming spielt, es ist immer noch dieselbe Xbox-Erfahrung.

Aus Yoshidas Sicht hat Microsoft damit einen Vorsprung in einem Bereich, den die Branche erst langsam akzeptiert: Services statt Systeme. Dass dieser Ansatz funktioniert, zeigt sich nicht zuletzt daran, dass Microsoft mittlerweile zu den größten Publishern auf PlayStation gehört, eine ironische Wendung der Geschichte. Mit Serien wie Call of Duty, Diablo oder The Elder Scrolls Online profitiert Sony inzwischen massiv von Spielen, die unter Microsofts Dach entstehen.

Kritik am Game Pass und ein Blick in die Zukunft

Gleichzeitig bleibt Yoshida kritisch. Besonders die jüngsten Preiserhöhungen beim Game Pass hält er für riskant. Sie könnten laut ihm den ursprünglichen Charme des Modells untergraben, das für Zugänglichkeit und Nutzerfreundlichkeit stand. Wenn das Angebot zu teuer oder zu unübersichtlich wird, droht die Plattform ihren demokratischen Charakter zu verlieren. „Je mehr man den Zugang reguliert, desto weniger bleibt vom Versprechen der Offenheit übrig“, sagt Yoshida.

Interessant ist, dass er selbst weiterhin offen experimentiert: Er hat sich einen ROG Xbox Ally X vorbestellt – einen Windows-basierten Handheld, der symbolisch genau das repräsentiert, worauf Microsoft setzt. Ein Gerät, das alle Plattformen miteinander verbindet, aber keiner wirklich gehört. Für Yoshida ist das technische Neugier, aber auch ein Zeichen dafür, wie sehr sich das Verständnis von Spielen verändert hat.

Am Ende fasst er seine Beobachtungen nüchtern zusammen: „Die Zukunft gehört nicht mehr der Hardware, sondern dem Zugang.“ Microsoft habe das verstanden, und handle danach. Ob Sony diesen Weg eines Tages mitgehen wird, bleibt offen. Yoshidas Worte zeigen jedoch: Selbst innerhalb von PlayStation wächst das Bewusstsein dafür, dass sich der Markt schneller wandelt, als viele glauben wollen.