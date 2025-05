Shuhei Yoshida redet Klartext: Der Ex-PlayStation-Chef rechnet mit der Vergangenheit ab

Shuhei Yoshida war einst das sympathische Gesicht von PlayStation – ein Fanliebling, ein Stratege, ein Visionär. Doch nun, da er von seiner Rolle als Head of Independent Developer Initiative bei Sony zurückgetreten ist, zeigt sich ein neuer Yoshida: Einer, der redet. Und zwar Klartext. Was früher diplomatisch zwischen PR-Floskeln verpackt wurde, entlädt sich jetzt in offenen Worten über die verpassten Chancen, strategischen Fehltritte und unausgesprochenen Wahrheiten der PlayStation-Ära.

Dabei hat Yoshida einiges auf dem Herzen – und einiges auf dem Gewissen. Von der gescheiterten PS Vita über die PS VR2-Enttäuschung bis hin zur Kritik am früheren Kurs von Sony in Sachen Grafikbesessenheit: Der ehemalige Sony-Veteran spart nicht mit deutlichen Worten. Ob er damit alte Rechnungen begleichen oder die Zukunft der Branche mitgestalten will, bleibt offen. Diese späte Beichte ist jedoch äußerst aufschlussreich – und manchmal schmerzhaft ehrlich.

Die schleichende Selbstkritik: Fehler, die nicht als Fehler erkannt wurden

Besonders deutlich wird Yoshidas Selbstreflexion bei zwei Themen: der PS Vita und PlayStation VR2. Im Rückblick nennt er die PS Vita ein „wundervolles Gerät“, das nie eine echte Chance bekam – vor allem, weil Sony sich zu sehr auf das große Konsolengeschäft konzentrierte und die PS Vita letztlich fallen ließ. Dass es heute keine echte mobile Alternative mehr im PlayStation-Kosmos gibt, ist für ihn ein Versäumnis. Deutlich spürbar ist dabei der unterschwellige Frust über die verpasste Gelegenheit, sich gegen Nintendo zu behaupten – ein Zug, der mit der kommenden Nintendo Switch 2 vorerst abgefahren scheint.

Auch in Bezug auf PS VR2 zeigt sich Yoshida reumütig. In einem selten offenen Moment entschuldigt er sich bei den Spielern und räumt ein, dass das Gerät „nicht das erfüllt hat, was wir versprochen haben„. Ein Satz, den man während seiner aktiven Zeit bei Sony nie gehört hätte. Warum also jetzt? Vielleicht, weil es leichter ist, ehrlich zu sein, wenn man keine Aktien mehr im Spiel hat. Oder weil Yoshida spürt, dass Sony an einem Wendepunkt steht – und jemand den Mut aufbringen muss, die Dinge beim Namen zu nennen.

Game Pass, Grafikfetischismus und der Verlust kreativer Freiheit

Doch Yoshidas Kritik beschränkt sich nicht nur auf vergangene Hardware-Fehltritte. Besonders alarmierend ist seine Einschätzung zur aktuellen Industrie-Entwicklung: Abo-Services wie der Game Pass oder PlayStation Plus würden die Spieleentwicklung zunehmend ausbremsen, so Yoshida. Entwickler seien gezwungen, sich in enge Budget- und Abo-Rahmen zu pressen – was letztlich die kreative Vielfalt ruiniert. Ein Vorwurf, der Sony wie Microsoft gleichermaßen trifft, aber vor allem ein Problem beschreibt, das sich in Zukunft noch verschärfen könnte.

Ebenfalls bemerkenswert: Yoshidas Forderung nach einem Kurswechsel weg vom sogenannten „Grafikfetischismus“. Während Sony mit Titeln wie „The Last of Us Part II Remastered“ oder „Horizon Forbidden West“ technisch brilliert, mahnt der Ex-CEO zur Rückbesinnung auf kreative Inhalte, Spielspaß und mutige Ideen. „Nicht alles muss aussehen wie ein Hollywood-Film“, sagt er sinngemäß – eine Botschaft, die gerade aus seinem Mund Gewicht hat.

Shuhei Yoshida spricht endlich Klartext – über verpasste Chancen, überzogene Erwartungen und die Schattenseiten des Sony-Erfolgs. / Credit: @yosp

Ein besonders kontroverser Punkt ist Yoshidas Aussage, dass Spieler neue First-Party-Games nur dann erwarten dürfen, wenn sie bestehende Remaster unterstützen. Was im ersten Moment wie ein zynischer PR-Stunt klingt, entpuppt sich als zynisch-ernsthafte Realität: Sony braucht Geld, um neue Projekte zu stemmen – und dieses Geld kommt offenbar aktuell eher durch Nostalgie-Käufe als durch echte Innovation. Eine bittere Wahrheit, die Yoshida nun offen anspricht, auch wenn sie Fans die Laune verderben dürfte.

Warum Yoshidas Worte jetzt zählen

Shuhei Yoshida war nie der lauteste Sony-Vertreter. Doch seine späten Worte wiegen schwer. Es ist die Stimme eines Mannes, der tief in die Maschinerie PlayStation geblickt hat und nun versucht, die Weichen für die Zukunft zu stellen – spät, aber nicht zu spät. Zwischen ehrlicher Reue, subtiler Kritik und visionärem Appell liefert Yoshida einen schonungslosen Blick auf ein Unternehmen, das sich zwischen Fortschritt und Stillstand neu definieren muss. Und auch wenn manches davon weh tut: Genau solche Stimmen braucht die Branche mehr denn je.