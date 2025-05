Shuhei Yoshida schlägt Alarm: Wie PlayStation Plus und Game Pass die Spieleentwicklung ausbremsen

Was wie ein Paradies für Spieler klingt, könnte sich für Entwickler als kreative Sackgasse entpuppen: Abo-Dienste wie der Xbox Game Pass und PlayStation Plus. Shuhei Yoshida, langjähriger PlayStation-Stratege und heutiger Fürsprecher der Indie-Szene, sieht in deren zunehmender Marktmacht eine ernsthafte Gefahr. Seine Kritik: Wer in das Ökosystem dieser Dienste aufgenommen wird, entscheidet längst nicht mehr der Markt, sondern der Plattformbetreiber. Und der hat vor allem eines im Blick – Verlässlichkeit, Reichweite und wirtschaftlichen Ertrag.

„Wenn die Leute nur über Abonnements spielen können, ist das wirklich gefährlich“, so Yoshida gegenüber Game Developer. Denn damit bestimmen nicht mehr Kreative, welche Spiele entstehen, sondern Unternehmen, die mit Algorithmen kalkulieren und auf Sicherheit setzen. Was das für kleinere Studios bedeutet? Sie könnten in einem Meer aus AAA-Titeln untergehen oder gar nicht erst mitspielen dürfen.

Von der Vielfalt zur Formel

Der Game Pass sei laut Yoshida zwar ein attraktives Modell für Spieler – günstiger Zugang zu Dutzenden Spielen, Day-One-Releases und ein ständiger Nachschub an Content. Doch gerade dieser ständige Nachschub hat einen hohen Preis: Risikoaversion. Wenn ein Spiel kein garantierter Hit ist, fliegt es raus. Oder schlimmer: Es wird gar nicht erst entwickelt.

Die Branche verliere so ihren Nährboden für Innovationen. Denn gerade Indie-Studios und kleinere Entwickler sind es, die experimentieren und neue Impulse setzen. Werden sie aus dem „Goldkäfig“ ausgeschlossen, droht Stillstand. „Wenn große Unternehmen diktieren, welche Spiele entwickelt werden dürfen, bringt das die Branche nicht voran“, warnt Yoshida.

Das alles sind jedoch keine Neuigkeiten und wurde schon mehrfach als Argument gegen Abodienste hervorgebracht.

Sony: Der konservativere Weg als Tugend?

Yoshida verteidigt Sonys zögerlichen Umgang mit Abos. Zwar hinkt PlayStation Plus in puncto Umfang und Day-One-Verfügbarkeit dem Game Pass hinterher. Doch laut Yoshida ist genau das eine Stärke. Statt alles sofort in den Dienst zu werfen, erlaubt Sony klassischen Verkäufen Vorrang – ein Modell, das Studios Zeit und Luft verschafft.

Kritiker werfen Sony häufig Rückständigkeit vor, doch Yoshida sieht es anders: „Man sollte nicht zu viel versprechen und den Leuten die Möglichkeit geben, Geld für neue Spiele auszugeben.“ Erst später, wenn der Vollpreis-Markt abgeflaut ist, wandert der Titel in den Abo-Service – ein Kompromiss, der sowohl Einnahmen sichert als auch Reichweite schafft.

Bequemlichkeit contra Kreativität

Abo-Dienste revolutionieren zweifellos die Art, wie wir spielen. Doch wie bei jeder Revolution droht Kollateralschaden. Shuhei Yoshidas Mahnung sollte nicht als nostalgisches Lament verstanden werden, sondern als Denkanstoß: Ist der bequemste Weg wirklich der beste? Oder verbauen wir damit die Zukunft der Spieleentwicklung?

Die Entscheidung liegt – wie so oft – nicht nur bei den Unternehmen, sondern auch bei uns Spielern.