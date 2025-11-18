Shuhei Yoshida über KI in Indie-Spielen: „Das ist erst der Anfang“

Shuhei Yoshida, früherer Chef von PlayStation, hat klare Vorstellungen davon, wie KI die Welt der Indie-Spiele verändern könnte. Bei der Osaka Indie Games Summit 2025 sprach er darüber, wie Entwickler heute schon künstliche Intelligenz einsetzen, und warum er vor allem bei kleineren Studios die spannendsten Ideen sieht.

KI als Werkzeug, aber nicht nur

Yoshida beobachtet, dass KI in der Branche bereits in vielen Bereichen genutzt wird. Ob für schnelle Konzeptgrafiken, temporäre Sprachaufnahmen oder Simulationen von Spieleraktionen – KI spart Zeit und Ressourcen. Gerade bei großen Titeln hilft das Entwicklern, das Spielgefühl zu testen, bevor Menschen Hand anlegen.

„Das ist nützlich, aber für mich noch nicht das wirklich Interessante“, sagt Yoshida. Viel spannender sei es aber, wenn KI selbst zum Inhalt eines Spiels werde.

Indie-Spiele als Innovationsmotor

Als Beispiel nennt er Hanashi no Hanashi, ein kleines japanisches Mystery-Spiel. Hier steuert KI direkt den Spielfluss. Spieler kommunizieren frei mit einem Charakter, und das Spiel reagiert in Echtzeit. In manchen Projekten wird die KI wie ein „Verdächtiger“ programmiert, den man befragen kann.

„Es ist unglaublich, dass man mit eigenen Worten interagieren kann, statt immer aus vorgegebenen Optionen zu wählen. So etwas ist nur in Indie-Spielen möglich“, erklärt Yoshida. Er betont, dass die Geschwindigkeit, mit der solche Ideen umgesetzt werden, bemerkenswert sei.

Bots, Service-KI und Gameplay-Hilfe

Aber auch klassische Einsatzgebiete von KI finden seinen Zuspruch. In Marvel Snap etwa passen KI-gesteuerte Gegner das Spielniveau an, damit Spieler öfter gewinnen und länger Spaß haben. Yoshida glaubt, dass solche Technologien bald so gut sein werden, dass man nicht mehr unterscheiden kann, ob man gegen einen Menschen oder eine KI spielt.

Er sieht darüber hinaus Potenzial für KI in Service-Funktionen. Spiele könnten künftig neue Titel empfehlen oder Hinweise zum Fortschritt geben. „Richtig umgesetzt, kann das Gaming noch unterhaltsamer werden“, meint Yoshida.

Für Shuhei Yoshida gilt, dass Indie-Studios oft die Vorreiter neuer Technologien sind, von KI-Gameplay bis zu innovativen Interaktionen. Wer jetzt denkt, das sei nur Spielerei, übersieht die Geschwindigkeit und Kreativität, die diese Entwickler an den Tag legen. KI ist für ihn nicht nur ein Werkzeug, sondern ein echter Game-Changer.