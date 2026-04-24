Shuhei Yoshida: Warum AAA-Spiele heute an ihrer Austauschbarkeit ersticken

Schluss mit dem diplomatischen Geplänkel der PR-Etagen. Shuhei Yoshida, ehemals das freundliche Gesicht von PlayStation, legt die Samthandschuhe ab. In seinem neuesten Statement beleuchtet er den Zustand der Spieleindustrie und lässt an der aktuellen AAA-Maschinerie kein gutes Haar. Wer nach Innovation sucht, sollte seinen Blick von den Milliardenbudgets abwenden. Die Zukunft findet in den Garagen und kleinen Studios statt, nicht in den gläsernen Palästen der Publisher-Riesen.

Das Ende des Helden-Kults

AAA-Spiele sind heute das Ergebnis von Gruppenentscheidungen, keine individuellen Visionen mehr. Yoshida stellt gegenüber GameSpot klar, dass bis auf wenige Ausnahmen wie Hidetaka Miyazaki oder Hideo Kojima die Urheberschaft bei Großprojekten komplett im Marketing-Nebel verschwindet.

Hohe Budgets erzwingen laut Yoshida den Weg des geringsten Widerstands. Das Resultat ist ein konformistisches Einheitsdesign, das niemanden verschrecken darf und dadurch jede Kante verliert. Er selbst spielt kaum noch Blockbuster. Sie fressen zu viel Zeit und bieten zu wenig kreative Substanz. Der Veteran hat den Respekt vor der polierten Belanglosigkeit verloren. Und da bin ich ehrlich gesagt voll bei ihm.

„It’s really hard to tell who is the creator of a AAA game.“

Der uneingeschränkte Zugang zu digitalen Vertriebswegen hat das klassische Publisher-Modell aufgeweicht. Heute kann jeder Entwickler sein Werk ohne die Erlaubnis eines krawattentragenden Gatekeepers veröffentlichen. Yoshida warnt jedoch vor der Schattenseite dieser Freiheit.

Die Demokratisierung als Fluch und Segen

Die schiere Masse an Veröffentlichungen macht Sichtbarkeit zum Luxusgut. Während früher physische Datenträger und limitierte Regalplätze den Markt regulierten, sorgt die Flut auf Plattformen wie Steam oder durch Tools in Roblox für ein gefährliches Überangebot. Ohne spezialisierte Indie-Publisher und eine loyale Community gehen selbst Geniestreiche im digitalen Rauschen unter.

Yoshidas neue Offenheit gegenüber den Fehlentscheidungen seiner Zeit bei Sony ist auffällig. Er erinnert an Projekte wie „Frequency“ und „Amplitude“, die trotz kreativen Potenzials von der Marketingabteilung gestoppt wurden. Kurze Zeit später feierte das Konzept als „Guitar Hero“ bei der Konkurrenz Welterfolge.

Der Veteran macht deutlich, dass die Risikoaversion großer Konzerne echte Innovationen im Keim erstickt. Sein Fokus liegt heute auf der Beratung kleiner Teams bei Kepler Interactive oder Fictions. Dort zählt die direkte Verbindung zum Spieler mehr als die Freigabe durch eine Rechtsabteilung.

Statt auf den nächsten generischen Blockbuster zu warten, setzt Yoshida auf das Risiko, das in drei Jahren den nächsten Standard definiert.