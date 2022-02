Sifu erscheint als physische Vengeance-Edition, das steckt drin

Sloclap stellt wenige Tage vor dem Release von SiFu dieVengeance-Edition vor, die in physischer Form im Handel erscheint.

Die Vengeance-Edition wird man ein paar Extras ausgestattet, die sich vor allem an die Fans der Spiele von Sloclap richten. Dazu gehören:

Ein exklusives SteelBook

Sifus Standard Edition für PlayStation 5 oder PlayStation 4

Artbook „Die Kunst von Sifu“.

Der originale Soundtrack (digital)

3 Lithographien

Einen Haken hat die Sache allerdings, die Vengeance-Edition erscheint erst am 03. Mai 2022 und nicht zeitgleich mit dem digitalen Release. Einen Vorgeschmack darauf gibt es allerdings schon im Trailer unten.

Über SiFus Reise

Mit der packenden Intensität klassischer Kung-Fu-Filme mit realistischen und rohen Kämpfen erzählt Sifu die Geschichte eines jungen Kung-Fu-Schülers, der sein Leben damit verbracht hat, für einen Tag der Abrechnung nach dem brutalen Mord an seiner gesamten Familie durch ein mysteriöses Attentatskommando zu trainieren.

Sifus einzigartiges Gameplay ist eine Kreuzung zweier etablierter und beliebter Genres und verbindet die Intensität und den zeitlosen Nervenkitzel von Beat’em Up mit dem fesselnden Design von 3D-Actionspielen. Vor dem detaillierten Hintergrund einer fiktiven chinesischen Stadt wirst man hier ein uraltes Geheimnis durch eine Reihe schwieriger Konfrontationen aufdecken, die deine Fähigkeiten bis an ihre Grenzen testen werden.

Um die Widrigkeiten zu überwinden, die stark gegen euch gerichtet sind, müsst ihr euch auf eure Beherrschung des Kung Fu und auf einen magischen Talisman verlassen, der euch nach dem Tod wiederbeleben wird. Die Kosten der Magie sind jedoch hoch, denn ihr werdet jedes Mal erheblich altern, sobald ihr wieder zum Leben erweckt werdet.

Ergänzt wird dies durch handgezeichneten Artstyle, der eine Hommage an Kung-Fu-Filmklassiker darstellt, in denen die Themen Rache und Erlösung zeitlose Geschichten sind, und sich somit perfekt mit Sloclaps Kampfkunst-Gameplay-Expertise verbindet. Sifu bietet damit eine einzigartige Herangehensweise an die Kampfkünste und ihre Themen und macht dieses Spiel zu einer wahren Einweihungsreise.

SiFu erscheint am 08. Februar 2022.