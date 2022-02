SiFu schlägt ab heute zu, Post-Launch Pläne bestätigt

Entwickler Sloclab erinnert noch einmal an den heutigen Release von SiFu, das ab sofort auf allen Plattformen erhältlich ist.

Sifu spielt vor der detaillierten Kulisse einer fiktiven chinesischen Stadt, in der Spieler in einer Reihe schwieriger Konfrontationen ein uraltes Geheimnis lüften und ihre Fähigkeiten bis an die Grenzen testen. Um scheinbar unüberwindbare Hindernisse zu überwinden, müssen sich Kämpfer auf die Beherrschung von Kung Fu und einen magischen Anhänger verlassen, der sie nach dem Tod wiederbelebt. Der Preis der Magie ist jedoch hoch und lässt sie mit jeder Wiederbelebung drastisch altern: Zeit ist der Preis für Rache.

Passend zum Release gibt es heute auch den Launch Trailer zu bestaunen, der den Funken zündet und den Weg für eine feurige Reise ebnet, die von Wut und Verwüstung angefacht wird. Darin werden die fünf Hauptfeinde vorgestellt, die man auf der Suche nach Erlösung bekämpfen muss. Darüber hinaus zeigt dieser eine aufrüttelnde Reihe authentischer Pak Mei Kung Fu-Action, während sich der Hauptcharakter, der als Mann oder Frau gespielt werden kann, mit geschickten, überlegten Kämpfen durch eine Vielzahl von Feinden schlängelt.

„Sifu erzählt eine fiktive Rachegeschichte in einer fiktiven Stadt, aber die Authentizität des Spiels zeigt sich in den originalgetreuen Kämpfen und auch in der Detailtreue, die Sloclap in die visuell beeindruckenden Umgebungen des Spiels eingebaut hat. Die Detailverliebtheit von Sifu vermittelt Spielern auf ihrem Weg zur Erlösung durch eine fiktive Stadt ein hohes Maß an Immersion.“

Erste Post-Launch Pläne enthüllt

Weiterhin bestätigt man heute die ersten Post-Launch Pläne für Sifu, darunter ein kostenloses Update, das eine komplett chinesischen Mandarin-Sprachversion umfasst, die derzeit in Shanghai aufgenommen wird.

Was die Frage nach einem Multiplayer-Part angeht, muss Sloclap die Fans leider enttäuschen, da man sich auch weiterhin den immersiven Singleplayer-Erfahrungen verpflichtet fühlt, die auch in die DLC-Pläne einfließen.

SiFu ist ab sofort in digitaler Fassung erhältlich, während die physische Vengeance Edition im Mai folgt.