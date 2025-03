Signature Edition von Spirit of the North 2 enthüllt – Ein Traum für Sammler

Der Indie-Publisher Silver Lining Interactive hat die Signature Edition von Spirit of the North 2 enthüllt – eine wahrhaft königliche Sammleredition für PC und PlayStation 5. Diese exklusive Box bietet Fans der beliebten Reihe eine einzigartige Gelegenheit, tiefer in die magische Welt des Spiels einzutauchen. Wer sich für dieses Sammlerstück entscheidet, erhält nicht nur das Spiel selbst, sondern auch eine Vielzahl handverlesener Extras, die das Herz eines jeden Abenteurers höherschlagen lassen.

Inhalt der Signature Edition

Die Signature Edition von Spirit of the North 2 bietet eine außergewöhnliche Auswahl an hochwertigen Sammlerstücken, verpackt in einer aufwendig gestalteten, übergroßen Sammlerbox mit exklusivem Cover-Artwork. Sie enthält:

Ein signiertes Art- und Lore-Booklet – Persönlich signiert vom Infuse Studio-Team und randvoll mit Konzeptzeichnungen und Hintergrundgeschichten.

Zwei bestickte Aufnäher – Verziert mit den ikonischen Protagonisten des Spiels, dem Fuchs und dem Raben.

Vier Metall-Charakter-Anstecker – Kunstvoll gefertigt und inspiriert von der magischen Spielwelt.

Zwei wunderschöne Kunstkarten – Mit faszinierenden Motiven der nordischen Landschaften.

Zwei Runenschrift-Karten – Die tiefer in die mystische Geschichte des Spiels eintauchen lassen.

Jedes dieser exklusiven Elemente wurde mit Liebe zum Detail entwickelt, um das Spielerlebnis zu bereichern und Sammlern ein echtes Highlight zu bieten.

Signature Edition von Spirit of the North 2

Jetzt vorbestellen

Die Spirit of the North 2 Signature Edition kann ab sofort exklusiv bei Silver Lining Direct, dem offiziellen Retail-Store des Publishers, vorbestellt werden. Wer sich eine dieser limitierten Boxen sichern möchte, sollte schnell sein – erfahrungsgemäß sind solche Editionen rasch vergriffen

Spirit of the North 2 führt Spieler auf eine emotionale Reise, die tief in der nordischen Mythologie verwurzelt ist. Schließe dich dem einsamen Fuchs und seinem treuen Rabenbegleiter an, um die verlorenen Wächter aus den Klauen des dunklen Schamanen Grimnir zu befreien. Durchquere die atemberaubenden Landschaften der Nordinseln, lüfte uralte Geheimnisse und erlebe eine Welt voller Magie und Wunder. Diese lang erwartete Fortsetzung des beliebten Originals von 2019 verspricht ein unvergessliches Abenteuer.