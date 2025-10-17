Silent Hill 2: 2,5 Millionen verkaufte Einheiten – solider Erfolg oder verpasste Chance?

Konami und das Bloober Team haben nach rund einem Jahr vermeldet, dass das Silent Hill 2-Remake mehr als 2,5 Millionen Mal verkauft wurde. Das Spiel erschien am 8. Oktober 2024 exklusiv für PlayStation 5 und PC und markierte die Rückkehr einer der ikonischsten Horrorreihen der Spielegeschichte. Damit steigt die Gesamtzahl der ausgelieferten Silent Hill-Titel auf über 10 Millionen Einheiten, ein solider Wert für eine Marke, die lange im Nebel verschwunden war.

Doch nüchtern betrachtet ist das Ergebnis eher ein kontrolliertes Comeback als ein großer Triumph. 2,5 Millionen Verkäufe in einem Jahr sind respektabel, vor allem für ein Remake in einem Nischengenre. Aber gemessen an der Strahlkraft des Namens Silent Hill und der langen Wartezeit fällt die Zahl auch nicht überragend aus.

Zwischen Comeback und Kultstatus

Zum Vergleich: Resident Evil 4 Remake überschritt die 6-Millionen-Marke in nur wenigen Monaten, allerdings mit mehr Plattformen und einem deutlich größeren Marketingbudget. Silent Hill 2 dagegen bleibt bislang PS5-exklusiv, was die Reichweite automatisch einschränkt.

Konami dürfte dennoch zufrieden sein. Nach Jahren der Funkstille hat das Unternehmen wieder ein Lebenszeichen im Premium-Segment gesetzt, ohne sich finanziell zu übernehmen. Für Bloober Team ist der Erfolg ein Beweis, dass das Studio auch mit einer traditionsreichen Lizenz umgehen kann, wenn auch mit angezogener Handbremse.

Was bedeutet das für Fans?

Die Verkaufszahlen signalisieren, dass das Interesse an Silent Hill vorhanden ist. Das Vertrauen muss jedoch erst wieder aufgebaut werden. Einen Schritt in diese Richtung hat Silent Hill f unternommen, das nicht nur bei den Kritikern gut ankam, sondern laut Konami einen Rekordstart hinlegte. Einen weiteren Schub dürfte Silent Hill 2 durch den kommenden Release bei PlayStation Plus und die potenziellen Veröffentlichungen für Xbox Series X|S und Switch 2 sowie den Story-DLC „Born From a Wish” erhalten.

Konami hat also ein Fundament gelegt – nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und wer weiß: Vielleicht verschwinden James Sunderland und Co. noch einmal im Nebel, nur um stärker zurückzukehren.